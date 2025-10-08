"MAKEDONIJA ĆE DATI SVU MOGUĆU POMOĆ DA SE RASVETLI SLUČAJ" Novinar iz Severne Makedonije o smrti Martina Sipkovskog
Smrt mladog Martina Sipkovskog, bivšeg rukometaša i uspešnog manekena iz Skoplja, otvorila je niz pitanja s obe strane granice. Stradao je u stanu u centru Beograda, u eksploziji za koju se sumnja da je izazvana nespretnim rukovanjem opasnim eksplozivom.
Kako je od sportiste i modela postao deo crne hronike, za jutarnji program Kurir televizije, odgonetnuo je Željko Šajn, novinar iz Makedonije.
- Nažalost, još ne znamo sve detalje tragedije uzornog mladića koji je imao karijeru ispred sebe, a svojim godinama je nagoveštavao da će u poslu biti uspešan. U Makedoniji se malo piše o njemu i ovom događaju iz Beograda. Ne jer to nije vest koja zaslužuje pažnju, već se u Makedoniji održavaju izbori, pa oni imaju najznačajnija mesta u vestima - započeo je Šajn, pa nastavio:
- Takvu eksploziju Makedonija pamti pre 30 godina, kada je izvršen atentat nad Kirom Gligorovim kada je poginuo njegov vozač. Ogromna količina eksploziva je bila smeštena u automobilu, a kada su prolazili, odjeknula je snažno po čitavoj ulici, na visokim zgradama su popucali prozori. Ovde su poznate takve eksplozije, ne zna se tačno ko stoji iza atentata.
Policijska saradnja
- Saradnja S. Makedonije i Srbije je na veoma dobrom nivou, a posebno jer nema otvorenog pitanja između ove dve države i odnosi su pravi primer za doprinos mira na Balkanu. Makedonija ne vrši istragu onoga što se dešava na teritoriji druge države. Ne znam da li se Tužilaštvo iz Srbije obratilo Makedoniji za pomoć. Ukoliko se to dogodi, Makedonija će dati svu moguću pomoć da se rasvetli taj slučaj.
Kurir.rs
