Mića Simić o ubistvu svog sina za Kurir

Navršile su se dve godine od brutalnog ubistva Andreja Simića (13) iz Niške Banje, kojeg je izbo njegov školski drug sa čak 37 uboda nožem.

Ubica neće odgovarati pred sudom jer je bio maloletan u trenutku izvršenja krivičnog dela, a motiv monstruoznog čina i dalje nije razjašnjen. Postupak je pokrenut protiv njegovih roditelja zbog sumnje da su počinili krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

1/9 Vidi galeriju Večna tuga za Andrejem iz Niške Banje Foto: Kurir, Kurir/ M.S.

Više o procesu postupka nakon jezivog ubistva, za jutarnji program Kurir televizije, pričao je Mića Simić, otac ubijenog dečaka.

- Mi smo prvu godinu izgubili zbog opstrukcije, to se već javno zna, tek nakon naše duge pravne borbe uspeli smo da pokrenemo čitavu stvar sa mrtve tačke. Želim da nisam u pravu, ali nije ni vremenski ograničena potvrda ove optužnice, pa mi sve deluje da i ovo ide u neku vrstu opstrukcije - započeo je Simić, pa nastavio:

Otac Mića Simić za Kurir: Nakon duge borbe, slučaj je pokrenut! Izvor: Kurir televizija

- Optužnica kao takva je jaka kao stena, tu su čvrsti dokazi, mnogo je svedoka, nalazi iz telefona, i sve to govori više od svega. Ne možete da zamislite šta je sve pronađeno u telefonu. Tu su slike, sajtovi, razni skrinšotovi pre samog ubistva, tako da, ja ovog momenta ne mogu sve da iznesem u javnost, ali ponavljam, ukoliko se ovo nastavi oko optužnice, ja ću do određenog trenutka čekati, a nakon toga, ću celu optužnicu, koja je na 1.000 strana, javno izneti.

