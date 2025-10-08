Slušaj vest

Žena S.M. nastradala je kao pešak u Pirotu, kada je na nju dok je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu naleteo automobil.

Zbog sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću uhapšen je N. P., vozač automobila marke "opel".

- Njemu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pirotu određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja - kaže izvor.

S. M. je nakon saobraćajne nesreće bila prevezena u bolnicu, ali je nažalost tamo preminula.

Ne propustiteHronikaSAOBRAĆAJKA KOD BAVANIŠTA: Auto sleteo s puta u kanal, povređene dve žene (VIDEO)
Screenshot 2025-10-07 152214.jpg
HronikaHAUBA SE ODVALILA, ZGUŽVANA SKROZ: Direktan sudar automobila i cisterne u Raški, vozač mercedesa stradao na mestu (VIDEO)
Screenshot 2025-10-07 150648.jpg
HronikaVOZILA OD SILINE SUDARA IZLETELA NA TROTOAR Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu: Hitna pomoć na licu mesta - Šteta OGROMNA! (VIDEO)
Screenshot 2025-10-06 205654.jpg
HronikaRUSVAJ NA AUTO-PUTU KOD MARADIKA: Kamion probio zaštitnu ogradu! Pogledajte snimak iz drona, kolone kilometarske, obustavljen saobraćaj ka Novom Sadu FOTO/VIDEO
Nezgoda na auto-putu