Žena S.M. nastradala je kao pešak u Pirotu, kada je na nju dok je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu naleteo automobil.

Zbog sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću uhapšen je N. P., vozač automobila marke "opel".

- Njemu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pirotu određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja - kaže izvor.