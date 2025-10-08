Po nalogu VIšeg javnog tužilaštva u Pirotu određeno je zadržavanje do 48 sati
Saobraćajna nesreća
POGINULA ŽENA U PIROTU: Pregazio je "opel" dok je prelazila ulicu na pešačkom, vozač uhapšen!
Žena S.M. nastradala je kao pešak u Pirotu, kada je na nju dok je prelazila ulicu na obeleženom pešačkom prelazu naleteo automobil.
Zbog sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću uhapšen je N. P., vozač automobila marke "opel".
- Njemu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pirotu određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja - kaže izvor.
S. M. je nakon saobraćajne nesreće bila prevezena u bolnicu, ali je nažalost tamo preminula.
