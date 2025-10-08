Slušaj vest

U Višem sudu u Novom Sadu juče je nastavljeno suđenje okrivljenom Branislavu Radiću (49) koji se tereti da je u februaru 2024. u porodičnoj kući u Rakovcu ubio bivšu suprugu Draganu Radić (47) i njenu majku Nadu Četnik (75).

Zločin se, podsetimo, dogodio 18. februara prošle godine, a prema navodima optužnice, koju je protiv njega diglo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu navodi se da je Radić u trenutku izvršenja krivičnog dela bio pod dejstvom alkohola sa 2,84 promila alkohola u krvi. Takođe, utvrđeno je da je okrivljeni tada i prekšio meru zabrane prilaska i komuniciranja sa bivšom suprugom koju je zajedno sa majkom ubio na svirep način.

Prijatelj kasno saznao za zločin

Kako navodi novosadski Dnevnik, suđenje povodom ovog krvavog ubistva nastavljeno je juče a na pretresu je bilo saslušanje svedoka Miroslava Čerevića. Svedok je izjavio da je poznavao sada pokojnu Draganu Radić, a da je okrivljenog Branislava video samo jednom kod zajedničke prijateljice i pojasnio u kakvom je odnosu bio sa njima i Draganinom majkom Nadom Četnik. On nije mogao da se seti gde je bio 18. februara prošle godine, ali je napomenuo da mu je tada rođendan. Dodao je i da je za predmetni događaj saznao nekoliko meseci kasnije u razgovoru sa zajedničnom prijateljicom.

Po navodima optužnice, Radić se tereti da je kobnog dana između 19.30 i 19.45 časova sa 2,84 promila alkohola u organizmu, u stanju velike ljutnje i besa, sa smanjenom sposobnošću da shvati posledice svojih radnji, ali ne do bitnog stepena, razvalio vrata kuće Nade Četnik, potom joj je nožem naneo 13 ubodnih rana u predelu glave, vrata, trbuha i grudnog koša (u predelu vitalnih organa) te dve ubodne rane, četiri sekotine i jednu ograbotinu po drugim delovima tela. Potom se popeo na sprat, razvalio vrata i napao bivšu suprugu, nanevši joj nožem 23 ubodne rane u predelu vitalnih organa, te još 10 ubodnih rana, pet sekotina i jedan podliv po drugim delovima tela. Potom je telefonom pozvao brata, rekao mu šta je uradio, legao na pod i tu sačekao policiju koja ga je lišila slobode.

Preti mu doživotna robija

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je kvalifikovalo delo kao krivično delo teško ubistvo, kažnjivo Krivičnim zakonikom Srbije kaznom zatvora od najmanje 10 godina ili doživotnim zatvorom, kao i krivično delo kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti, kažnjivo kaznom zatvora do šest meseci.

Iza rešetaka od hapšenja Okrivljeni Branislav Radić se od hapšenja nalazi u iza rešetaka, a na jučerašnji glavni pretres u novosadski Viši sud dovoeden je iz Okružnog zatvora na Klisi. Njemu je pritvor poslednji put produžen do 5. novembra.

Naredni glavni pretres je zakazan za 25. novembar.

