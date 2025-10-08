PONOVO NA SUDU: Počelo novo suđenje Dejanu Eriću zbog ubistva braće iz Futoga – Apelacija ukinula presudu od 20 godina!
U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici juče je počelo ponovno suđenje Dejanu Eriću (43) iz Rume, optuženom da je u decembru 2020. godine u šumi kod Jaraka ubio braću Jeličić iz Futoga.
Eriću se sudi ponovo, nakon što je Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo prvostepenu presudu kojom je bio osuđen na 20 godina zatvora.
Apelacija je ocenila da je činjenično stanje u prvom postupku bilo pogrešno i nepotpuno utvrđeno, pa je naložila novo neuropsihijatrijsko veštačenje i ponavljanje suđenja. Na jučerašnjem glavnom pretresu Erić je saslušan, a sledeće ročište zakazano je za 26. decembar.
U nastavku procesa biće ponovo saslušani svedoci, veštaci i stručnjaci, a ključno pitanje ostaje isto: da li je Erić delovao u nužnoj odbrani ili je svesno ubio dvojicu muškaraca?
Sukob oko tartufa završio se tragedijom
Prema optužnici, 6. decembra 2020. godine u šumi kod Jaraka došlo je do sukoba između braće Erić i braće Jeličić zbog sakupljanja tartufa. Erić je, prema navodima tužilaštva, ispalio tri hica – dva u jednog, jedan u drugog Jeličića.
Na prvom suđenju je priznao da je pucao, ali je tvrdio da je bio napadnut i da je delovao iz straha za život.
Sud tu verziju nije prihvatio i u martu 2025. godine ga je osudio na 20 godina zatvora za teško ubistvo, uz dodatne tri godine zbog nedozvoljenog oružja – kazne su objedinjene u jedinstvenu kaznu od 20 godina.
Brat oslobođen, Dejan se brani sa slobode
U istom slučaju bio je uhapšen i Erićev brat Nebojša, ali je tužilaštvo odustalo od njegovog gonjenja, pa je u daljem postupku bio svedok. Nakon što je presuda ukinuta, Apelacioni sud je ukinuo i pritvor Dejanu Eriću, uz obrazloženje da su „prestali razlozi zbog kojih je pritvor bio određen“, jer je od izvršenja dela prošlo više od četiri godine.
Proces sada počinje iznova, a sud će ponovo morati da utvrdi motive, okolnosti i Erićevo psihičko stanje u trenutku zločina. Ishod će zavisiti od novih nalaza veštaka i ocene suda da li je Erić bio u nužnoj odbrani ili je prekoračio zakonske granice i svesno usmrtio braću Jeličić.