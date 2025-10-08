Slušaj vest

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici juče je počelo ponovno suđenje Dejanu Eriću (43) iz Rume, optuženom da je u decembru 2020. godine u šumi kod Jaraka ubio braću Jeličić iz Futoga.

Eriću se sudi ponovo, nakon što je Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo prvostepenu presudu kojom je bio osuđen na 20 godina zatvora.

Apelacija je ocenila da je činjenično stanje u prvom postupku bilo pogrešno i nepotpuno utvrđeno, pa je naložila novo neuropsihijatrijsko veštačenje i ponavljanje suđenja. Na jučerašnjem glavnom pretresu Erić je saslušan, a sledeće ročište zakazano je za 26. decembar.

U nastavku procesa biće ponovo saslušani svedoci, veštaci i stručnjaci, a ključno pitanje ostaje isto: da li je Erić delovao u nužnoj odbrani ili je svesno ubio dvojicu muškaraca?

Sukob oko tartufa završio se tragedijom

Prema optužnici, 6. decembra 2020. godine u šumi kod Jaraka došlo je do sukoba između braće Erić i braće Jeličić zbog sakupljanja tartufa. Erić je, prema navodima tužilaštva, ispalio tri hica – dva u jednog, jedan u drugog Jeličića.

tartufi-ubistvo.jpg
Braća Erić i braća Jeličić Foto: Kurir, Privatna Arhiva, Printscreen/Facebook

Na prvom suđenju je priznao da je pucao, ali je tvrdio da je bio napadnut i da je delovao iz straha za život.

Sud tu verziju nije prihvatio i u martu 2025. godine ga je osudio na 20 godina zatvora za teško ubistvo, uz dodatne tri godine zbog nedozvoljenog oružja – kazne su objedinjene u jedinstvenu kaznu od 20 godina.

Brat oslobođen, Dejan se brani sa slobode

U istom slučaju bio je uhapšen i Erićev brat Nebojša, ali je tužilaštvo odustalo od njegovog gonjenja, pa je u daljem postupku bio svedok. Nakon što je presuda ukinuta, Apelacioni sud je ukinuo i pritvor Dejanu Eriću, uz obrazloženje da su „prestali razlozi zbog kojih je pritvor bio određen“, jer je od izvršenja dela prošlo više od četiri godine.

Proces sada počinje iznova, a sud će ponovo morati da utvrdi motive, okolnosti i Erićevo psihičko stanje u trenutku zločina. Ishod će zavisiti od novih nalaza veštaka i ocene suda da li je Erić bio u nužnoj odbrani ili je prekoračio zakonske granice i svesno usmrtio braću Jeličić.

Ne propustiteHronika"Erića su ašovom sekli, lekari mislili da je mrtav" Ivaković o dvostrukom ubistvu zbog tartufa: Sledeći put kada su nasrnuli na njega, izvadio je pištolj!
sequence-07.00-24-12-05.still002.jpg
Hronika"ZGROŽENI SMO, UPLAŠENI I UZNEMIRENI ODLUKOM SUDA DA DVOSTRUKOM UBICI UKINE PRITVOR" Porodica pokojne braće Jeličić van sebe nakon saznanja da je Erić slobodan!
11.jpg
HronikaDVA BRATA UBIJENA ZBOG TARTUFA! Ovo je zločin koji je pre 4 godine potresao Srbiju: Sada je stigla nova odluka o čoveku optuženom za užas u šumi
11.jpg
Hronika"UBICA DOLAZI NASMEJAN NA SUĐENJE, A PORODICA GA BODRI KAO U RINGU" Supruga ubijenog Jeličića za Kurir ogorčena: Evo šta zahteva
tartufi-ubistvo.jpg