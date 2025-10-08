Slušaj vest

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici juče je počelo ponovno suđenje Dejanu Eriću (43) iz Rume, optuženom da je u decembru 2020. godine u šumi kod Jaraka ubio braću Jeličić iz Futoga.

Eriću se sudi ponovo, nakon što je Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo prvostepenu presudu kojom je bio osuđen na 20 godina zatvora.

Apelacija je ocenila da je činjenično stanje u prvom postupku bilo pogrešno i nepotpuno utvrđeno, pa je naložila novo neuropsihijatrijsko veštačenje i ponavljanje suđenja. Na jučerašnjem glavnom pretresu Erić je saslušan, a sledeće ročište zakazano je za 26. decembar.

U nastavku procesa biće ponovo saslušani svedoci, veštaci i stručnjaci, a ključno pitanje ostaje isto: da li je Erić delovao u nužnoj odbrani ili je svesno ubio dvojicu muškaraca?

Sukob oko tartufa završio se tragedijom

Prema optužnici, 6. decembra 2020. godine u šumi kod Jaraka došlo je do sukoba između braće Erić i braće Jeličić zbog sakupljanja tartufa. Erić je, prema navodima tužilaštva, ispalio tri hica – dva u jednog, jedan u drugog Jeličića.

Braća Erić i braća Jeličić Foto: Kurir, Privatna Arhiva, Printscreen/Facebook

Na prvom suđenju je priznao da je pucao, ali je tvrdio da je bio napadnut i da je delovao iz straha za život.

Sud tu verziju nije prihvatio i u martu 2025. godine ga je osudio na 20 godina zatvora za teško ubistvo, uz dodatne tri godine zbog nedozvoljenog oružja – kazne su objedinjene u jedinstvenu kaznu od 20 godina.

Brat oslobođen, Dejan se brani sa slobode

U istom slučaju bio je uhapšen i Erićev brat Nebojša, ali je tužilaštvo odustalo od njegovog gonjenja, pa je u daljem postupku bio svedok. Nakon što je presuda ukinuta, Apelacioni sud je ukinuo i pritvor Dejanu Eriću, uz obrazloženje da su „prestali razlozi zbog kojih je pritvor bio određen“, jer je od izvršenja dela prošlo više od četiri godine.