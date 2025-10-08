Slušaj vest

Suđenje optuženima za ubistva "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine na Krfu odloženo je danas u Specijalnom sudu u Beogradu jer nije odlučeno o zahtevu za izuzeće dvojice postupajućih tužilaca i glavnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, koji su juče podneli branioci.

- O zahtevu za izuzeće nije odlučeno - rekla je kratko sudija.

Podsetimo, branilac Veljka Belivuka, advokat Dejan Lazarević juče je zatražio izuzeće tužilaca navodeći da su oni potpisnici sporazuma sa Grčkom o formiranju zajedničkog istražnog tima, na osnovu kog su prikupljani dokazi i podignute optužnice.

Optužnicom u Grčkoj, kako je naveo, obuhvaćeni su Nikola Spasojević i Srđan Lalić, i atinsko tužilaštvo je za njima raspisalo poternice.

Pred tužilaštvom u Srbiji, oni su saslušani kao svedoci i u iskazima su priznali svoju, ali i ulogu ostalih optuženih u zločinima
Inače, Lalić i Spasojević, podsetimo, u drugom postupku protiv Veljka Belivuka za sedam ubistava imaju status svedoka-saradnika.

Sudija je nastavak procesa zakazala za novembar, kada bi trebalo da se počne sa izvođenjem dokaza koji se tiču Skaj aplikacije.

