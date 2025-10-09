Na Cetinju prošle nedelje otvoren je prvi košarkaški memorijalni turnir pod nazivom "Jovan i Vukan Vuletić". Turnir je organizovan u čast rođene braće koja su brutalno ubijena u masakru u tom gradu nakon dočeka Nove godine. Tim povodom obučena u crninu i sa knedlom u grlu, ali opet dostojanstveno, pojavila se njihova neutešna majka Dragana Vuletić i navela "da su njeni sinovi ubijeni na način koji nikada niko neće moći da razume".

Podsetimo, višestruko ubistvo 1. januara u popodnevnim časovima na nekoliko lokacija u prestonici Crne Gore Aco Martinović (45) pored dečaka ubio je još 10 ljudi, dok je nekoliko njih ranio. Martinović je ubio i Mirka Vuletića (42), strica dečaka i vlasnika kafane "Velestovo" gde je pre zločina sedeo pomahnitali ubica.

Ubijeni Jovan i Vukan Vuletić Foto: RINA Društvene mreže

Teško je pronaći reči...

Nakon što se zahvalila svima koji su podržali ovaj projekat sa tugom u glasu obratila se okupljenima u sportskoj sali.

- Teško je pronaći reči koje bi mogle opisati koliko mi znači da ste danas ovde. Ne samo da se setimo jednog dečaka, već da zajedno čuvamo sećanje koja su nosila dva brata, Jovana i Vukana. Moj Jovo imao je samo 13 godina, bio je dete, ali u tom dečaku kucalo je srce lovca. Na terenu, nepokolebljiv, uvek nasmejan, željan igre, ali uvek sa poštovanjem za druge. Van terena topao, nežan, velikodušan, duhovit, nežan brat, drug, sin - kakav se samo poželeti može - navela je na početku govora Dragana koja je u trenu ostala bez oba naslednika.

Dragana Vuletić skupila snage da priča o ubijenim sinovima Foto: Društvene Mreže

- Zajedno s njim u istoj tragediji stradao je i njegov mlađi brat Vukan. Moj anđeo, čiste duše. Iako je bio mlađi, njegova ljubav prema bratu i njihova veza bila je neraskidiva. Otišli su zajedno, kao što su i rasli. Ubijeni su, na način na koji nikada niko razumeti neće. Ali ni ono što smrt ne može odneti jeste ono što su ostavili iza sebe - ljubav, osmeh, uspomene, prijateljstva i Jovanovu košarku.

Ovo je čin ljubavi

Nakon njenih reči u publici su se mogle videti suze, jecaji njihovih najbližih i sugrađana koji se nikada neće oporaviti od tragedije koja ih je zadesila pre deset meseci.

- Zato vam se od srca zahvaljujem, svima koji ste se potrudili da ovaj turnir zaživi i da Jovan i dalje živi među koševima, među decom koja će nastaviti da igraju onako kako je on voleo, sa strašću, poštovanjem i srcem. I da bude zapamćen kao brat uz kojeg je sve bilo moguće i imalo smisla. Ovo nije samo turnir ovo je čin ljubavi! - navela je ponosno majka kojoj se ceo svet srušio tog popodneva kada je masovni ubica, bez ikakavog razloga, uzeo arsenal oružja i počeo da ubija nedužne žrtve.

- Hvala vam što niste zaboravili. Hvala vam što ste prepoznali da dva mlada života vrede više od bilo čega na svetu. Hvala vam što ste danas uz mene. Neka ovaj turnir bude svetionik da nikada ne zaboravimo koliko su deca važna i dragocena. I neka Jovan i Vukan budu večno mladi u vašim koracima, u svakoj lopti koja pogodi koš, u svakom osmehu i aplauzu. Hvala vam.

Nakon ovog potresnog govora u sali se prelomio aplauz vredan divljenja, za snagu roditelja da budu na ovakom događaju nakon što su izgubili oba deteta u krvavom piru.