Policija u Aleksincu podneće krivičnu prijavu protiv S. R. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa.

- On se sumnjiči da je na ulici u Aleksincu prišao s leđa pedesettrogodišnjoj ženi i, iskoristivši njenu nepažnju, iz otvorene torbe joj ukrao novčanik sa novcem i dokumentima - saopštila je policija.

Brzim radom policija ga je identifikovala i pronašla, a pronađen je i novčanik sa dokumentima koji je vraćen pedesettrogodišnjoj ženi.

Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

