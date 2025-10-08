Osumjičeni je identifikovan kao S. R. (26) i on će se teretiti za krivično delo krađa
Krivična prijava
DOLIJAO DŽEPAROŠ U ALEKSINCU: Ženi prišao s leđa i zavukao joj ruku u torbu!
Policija u Aleksincu podneće krivičnu prijavu protiv S. R. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa.
- On se sumnjiči da je na ulici u Aleksincu prišao s leđa pedesettrogodišnjoj ženi i, iskoristivši njenu nepažnju, iz otvorene torbe joj ukrao novčanik sa novcem i dokumentima - saopštila je policija.
Brzim radom policija ga je identifikovala i pronašla, a pronađen je i novčanik sa dokumentima koji je vraćen pedesettrogodišnjoj ženi.
Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.
