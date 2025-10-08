Učenik srednje škole "14. oktobar" u Kraljevu, pretučen je juče na putu do škole, a policija traga za napadačima.

Kako saznaju beogradski mediji, tinejdžer, učenik prvog razreda srednje škole mašinsko-tehničkih stručnih smerova "14. oktobar" u Kraljevu napadnut je juče u blizini škole.

- Njega su, kako se sumnja, presrele dve nepoznate osobe i tom prilikom mu oteli telefon i novčanik, a zatim ga više puta udarili u glavu. Tinejdžer je nakon toga nastavio put do škole gde je obavestio profesore i direktora o onome što se dogodilo - rekao je izvor upoznat sa sučajem.

Direktor škole naveo je da je tinejdžer u vreme trećeg časa bio odsutan jer je išao kod zubara, te da se incident dogodio pri povratku u školu.

- Dečak je bio uplašen, ali je tvrdio da je dobro. Odmah je obaveštena policija koja intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja - rekao je direktor.

On dodaje da su uključeni i stručni saradnici.

- Angažovani su pedagog i psiholog kako bi razgovarali sa učenikom i kako bi on prevazišao ovu stresnu situaciju - rekao je direktor škole.