DOLOVAC U VOJVODINI BLOKIRA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA TUŽILAČKE IZBORE I POKUŠAVA DA NARUŠI IZBORNI PROCES? Rok za dostavljanje predloga je sredina oktobra
Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac ponovo je počela sa ozbiljnim narušavanjem procesa izbora novog saziva Visokog saveta tužilaštva (VST), naročito na teritoriji AP Vojvodine, i to vršeći pritisak na tužilaštva preko glavne tužiteljke Apelaconog tužilaštva u Novom Sadu Tatjane Lagumdžije, tvrde izvori Kurira iz srspkog pravosuđa.
- Dolovac je preko Lagumdžije danas izdala usmenu naredbu da tužilaštva u Vojvodini ne smeju da pre ponedeljka 13. oktobra održe kolegijume o predlaganju kandidata za tužilačke izbore koji su zakazani za 23. decembar - otkriva naš sagovornik.
Naložila je, kako saznajemo, da se svi kolegijumi koji su već zakazani odmah odlože i da će dalje instrukcije dobiti u ponedeljak, iako je Izborna komisija Visokog saveta tužilaštva pozvala sva tužilaštva da do 15. oktobra održe kolegijume i utvrde svoje predloge kandidata.
U ostalom delu Srbije, kako navodi sagovornik redakcije, uveliko je u toku postupak predlaganja kandidata.
On ukazuje da je ovo već viđen način na koji poslednjih 15 godina Dolovac kontroliše izborni proces i predlaganje kandidata za VST, a nakon toga i sam način rada i odlučivanje u tom najvišem tužilačkom organu koji sprovodi izbor javnih tužilaca i odlučuje u svom važnim pitanjima u vezi sa tužilačkom organizacijom.
- Dolovac je sada u dodatnom problemu jer je posle 15 godina tužilac Ljubivoje Đorđević, koji je inače 15 godina šef Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nedavno smenjen sa mesta predsednika Izborne komisije, a nije izabran čak ni za člana komisije - dodaje on.
Naš sagovornik smatra da bi na ovakvo postupanje Dolovac - koja blokira predlaganje kandidata u Vojvodini, VST morao da reaguje jer je usmena naredba izdata preko apelacionog tužioca protivna zakonu, pravilnicima i zalazi u sferu disciplinske odgovornosti.
Podsećamo, da se na tužilačim izborima bira ukupno 5 predstavnika javnog tužilaštva u VST i to dva za osnovna tužilaštva, jedan za viša, jedan za tužilaštvo za ratne zloćine i organizovani kriminal i jedan kao predstavnik Vrhovnog javnog tužilaštva.
Savet ima ukupno 11 članova od čega su Vrhovni tužilac i ministar pravde članovi po položaju , a četiri člana bira Narodna skuština iz reda istaknutih pravnika.
