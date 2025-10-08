Slušaj vest

Državljanin Srbije (42) uhapšen je juče na graničnom prelazu Županija, zbog sumnje da je u martu pre dve godine opljačkao dve kuće u Puli.

Naime, prema navodima Jutarnjeg lista, tokom redovne granične kontrole državljaninu Srbije su uzeta lična dokumenta a kada ga je službenik provukao kroz sistem utvrđeno je da se on nalazi na poternici i da je on osoba koja se potražuje. Srbin je odmah lišen slobode i doveden u PU Pula gde mu je saopšteno zbog čega je na poternici.

Obzirom da je reč o stranom državljaninu, muškarac će mu najveroatnije određen istražni zatvor zbog opasnosti od bekstva i kako ne bi počinio isto krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Hrvatska policija je istraživanjem provala 10. marta 2023. godine na Valdebečkom stavku otkrila da je pronašla DNK osobe koja ne živi na toj adresi. Zahvaljujući DNK analizi tragova uzetih sa mesta zločina, u ruke policije pao je 42-godišnji srpski državljanin. Optužen je za tešku krađu provalom, tokom koje je koristio razni nakit i novac iz dve nekretnine, nanevši štetu 58-godišnjem muškarcu od nekoliko desetina hiljada evra.

Granična policija odmah je primila obaveštenje tokom kontrole dokumenata da ispred sebe ima osobu koja se traži. Tako je 42-godišnjak odmah uhapšen i doveden u Pulu pred kriminalističke istražitelje kako bi završili krivičnu istragu protiv njega.