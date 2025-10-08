Slušaj vest

Martin Sipkovski, manekenk iz Severne Makedonije koji je nastradao u eksploziji bombe u stanu u Kosovskoj ulici u Beogradu 1. oktobra, ima podebeo krivični dosije u Severnoj Makedoniji, iako je imao svega 21 godinu. Kako su za lokalne medije potvrdili iz skopskog tužilaštva ovaj mladić je i osuđen za pokušaj ubistva!

Iako se u lokalnim medijima predstavljao kao perspektivni rukometaš, kome je sportska karijera prekinuta zbog povrede, ali i kao uspešan maneken, jedini iz Severne Makedonije koji je potpisao ugovor sa prestižnom turskom agencijom, Sipkovski je u dosijeu imao krivična dela poput nasilja, pljačke i izazivanja opšte opasnosti. Bio je osuđen na sedam godina i šest meseci zatvora za pokušaj ubistva, ali ta presuda nije postala pravosnažna.

- Osnovno javno tužilaštvo Skoplje pokrenulo je istragu protiv osumnjičenog za krivično delo - ubistvo u pokušaju izvršeno 15. septembra 2024. godine u zgradi na Bulevaru Jane Sandanski, prilikom napada nožem na jednu osobu, a nadležni javni tužilac je odmah nakon lišenja slobode osumnjičenog 29. septembra 2024. godine podneo predlog Osnovnom krivičnom sudu Skoplje za određivanje mere pritvora. Prihvatajući neke od argumenata odbrane, pre svega u vezi sa ličnošću okrivljenog, sudija u prethodnom postupku nije prihvatio predlog tužilaštva i odredio je meru kućnog pritvora i privremenog oduzimanja putne isprave. Nadležni javni tužilac se žalio na ovu odluku, ali je žalba odbijena. Dana 26. decembra 2024. godine, nakon sprovedene istrage, Javno tužilaštvo Skoplje podiglo je optužnicu za krivično delo -ubistvo u pokušaju, a nakon sprovedenog sudskog postupka, 03. juna 2025. godine okrivljeni je proglašen krivim i osuđen na sedam godina i šest meseci zatvora. Rešenjem suda mu je određeno i produženje mere kućnog pritvora do pravosnažnosti presude - saopštilo je skopsko tužilaštvo.

Tužilac je za makedonske medije rekao i da su prvi put obavešteni 25. septembra da Sipkovski nije pronađen u svojoj kući. To je bilo nedelju dana pre tragedije u Beogradu. To bi značilo da je uspeo ilegalno da pređe granicu.

- Shodno tome, Javno tužilaštvo nije ni u jednom trenutku obavešteno o nedostupnosti okrivljenog, dok je SVR Skoplje-BPS 25. septembra 2025. godine dostavio obaveštenje sudu da lice nije pronađeno u svom domu, nakon čega je Krivično veće Osnovnog krivičnog suda Skoplje donelo odluku o ukidanju mere kućnog pritvora i određivanju efektivnog pritvora za okrivljenog - saopštilo je tužilaštvo.

Podsetimo, državljanin Severne Makedonije raznet je u eksploziji bombe u stanu u centru Beograda koja je, kako se sumnja, bila namenjena za likvidaciju jednog vođe navijača iz kriminalnog miljea. Istražitelji pretpostavljaju da je Sipkovski slučajno, nestručnim rukovanjem, aktivirao napravu i tako nastradao.