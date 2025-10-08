S TERASE STANA IZ PUŠKE GAĐAO DECU U PARKU, JEDNO DETE POVREĐENO: Epilog drame na Savskom vencu, evo koja kazna ga čega
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je predlog Prvom osnovnom sudu u Beogradu da prema M. M. izrekne meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.
M. M. se sumnjiči da je 25. maja prošle godine oko 18 sati na Savskom vencu vazdušnom puškom izazvao opasnost za telo i život ljudi, na taj način što je iz svog stana pucao u pravcu parka u kom su se nalazila deca, i naneo laku telesnu povredu jednom detetu.
- Nakon sprovedenih dokaznih radnji, saslušanja osumnjičenog, ispitivanja svedoka i obavljenog veštačenja na okolnosti zdravstvenog stanja osumnjičenog, M.M. stavljeno mu je na teret da je u stanju neuračunljivosti izvršio protivpravno delo koje je zakonom određeno kao krivično delo izazivanje opste opasnosti u sticaju sa krivičnim delom laka telesna povreda - saopšteno je iz Prvog osnovnog tužilaštva.