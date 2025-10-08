Slušaj vest

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je predlog Prvom osnovnom sudu u Beogradu da prema M. M. izrekne meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

M. M. se sumnjiči da je 25. maja prošle godine oko 18 sati na Savskom vencu vazdušnom puškom izazvao opasnost za telo i život ljudi, na taj način što je iz svog stana pucao u pravcu parka u kom su se nalazila deca, i naneo laku telesnu povredu jednom detetu.