PRIKI PRE 8 GODINA IZREŠETAN U DISKOTECI U NOVOM SADU! Ubica mu pucao u leđa, bio u bekstvu tri godine!
Navijač Vojvodine Milan Pribaković (29), zvani Priki ubijen je pre osam godina u jednoj diskoteci u Novom Sadu.
Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 8. oktobra 2017. oko šest časova ujutru u jednoj tada popularnoj diskoteci u Novom Sadu. Osumnjičeni za ubistvo bio je Stefan S., koji je tri godine bio u bekstu, a odlukom Višeg suda u Novom Sadu osuđen je na 14 godina zatvora.
Svađa navijača u klubu
- U toku noći u novosadskoj diskoteci došlo je do čarki između dve grupe mladića, tačnije došlo je do sukoba dve suprotstavljene navijačke grupe. Međutim, u jednom trenutku reagovalo je i obezbeđenje kluba i delovalo je da su uspeli da smire situaciju među suprotstavljenim navijačima. Mislili su da se na tome završilo - podseća izvor Kurir i dodaje:
- Negde oko šest sati ujutru dok je Pribaković sedeo sa društvom u diskoteci, muškarac iz druge grupe sa kojom je došlo do sukoba u toku noći, vratio se u klub. Ispalio je više hitaca direktno u navijača koji je pao kao pokošen, a jedan metak pogodio je i slučajnog gosta koji je zadobio lakše telesne povrede.
Inače, od zadobijenih povreda Pribaković je preminuo, a lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt.
- Nakon pucnjave osumnjičeni je pobegao u nepoznatom pravcu. Ali su ga snimile nadzorne kamere diskoteke, a napadača su prepoznali i svedoci koji su kobne večeri i jutra bili u diskoteci - podseća naš sagovornik:
Lažni identitet
- Tri godine se tragalo za osumnjičenim Stefanom S. koji je živeo u Banjaluci sve do hapšenja. Okrivljeni je bio na međunarodnoj poternici, a pretresom stana u kom je boravio u Republici Srpskoj pronađena su falsifikovana dokumenta na ime Nikola Radišić, kao i švajcarska vozačka dozvola na isto ime. Zatim je pronađena droga - kokain i marihuana, vagica za precizno merenje i veća količina novca.
Istragom je utvrđeno da ubijeni navijač nije bio pod dejstvom alkohola, kao i da nije imao kriminalni dosije. Tokom suđenja okrivljeni Stefan S. u Višem sudu u Novom Sadu priznao je da je počinio krivično delo ubistvo, ali da se ne seća same pucnjave. Kada ga je sudija pitala kako može da prizna zločin, a da ga se ne sreća, okrivljeni je iroično rekao da svi dokazi ukazuju na to da je pucao i ubio Milana Pribakovića. Odlukom Višeg suda u Novom Sadu okrivljen je na 14 godina zatvora, koju je potvrdio Apelacioni sud u Novom Sadu. Takođe, pored zatvorske kazne, odlukom suda okrivljeni je morao da isplati i milion i po dinara majci ubijenog navijača.
Nisam videla kako mi ubija sina
Nakon ubistva, podsetimo, za Kurir je pričala i majka Milana Pribakovića koja je opisala dan kada je ostala bez naslednika.
- Ne znam zašto mi je ubio sina, moje čedo, za koga sam živela... Kojeg sam od godinu dana sama podizala, jer mu se otac oženio i nikad više nije pitao za njega, niti ga je video - rekla je tada u suzama Ljiljana Bogdanović i dodala da joj drugovi njenog sina nisu dali da vidi snimak ubistva.
- Meni nisu dali. Rekli su mi da je Milan stajao okrenut leđima kada je ubica ušao i pucao mu prvo u levu nogu. On je krenuo, da li je hteo da beži ili njega da udari i vidi ko je, a taj je onda ispalio još nekoliko hitaca i pogodio ga i u desnu nogu. Ubica nije bio maskiran.