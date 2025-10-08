Nisam videla kako mi ubija sina

Nakon ubistva, podsetimo, za Kurir je pričala i majka Milana Pribakovića koja je opisala dan kada je ostala bez naslednika.

- Ne znam zašto mi je ubio sina, moje čedo, za koga sam živela... Kojeg sam od godinu dana sama podizala, jer mu se otac oženio i nikad više nije pitao za njega, niti ga je video - rekla je tada u suzama Ljiljana Bogdanović i dodala da joj drugovi njenog sina nisu dali da vidi snimak ubistva.

- Meni nisu dali. Rekli su mi da je Milan stajao okrenut leđima kada je ubica ušao i pucao mu prvo u levu nogu. On je krenuo, da li je hteo da beži ili njega da udari i vidi ko je, a taj je onda ispalio još nekoliko hitaca i pogodio ga i u desnu nogu. Ubica nije bio maskiran.