Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 9 časova u Ulici dr. Milutina Ivkovića ispred Osnovne škole "Vojvoda Mišić" u Beogradu, u kojoj su povređena dva maloletna deteta.

Nezgoda se dogodila u trenutku kada su brat i sestra, J. M. (12) i N. M. (9), prelazili ulicu na obeleženom pešačkom prelazu, a na njih je naleteo automobil koji je, prema prvim informacijama, proklizao.

Na licu mesta brzo su intervenisali prolaznici i pozvane su hitne službe. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i ukazala pomoć povređenoj deci.

Policija obavlja uviđaj i utvrđuje sve okolnosti ove nesreće, dok se vozač automobila nalazi na isptivanju.

Nezgoda se dogodila na potezu koji je poznat kao frekventna saobraćajnica u jutarnjim satima, a sam prelaz nalazi se u neposrednoj blizini škole.