Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas u bazi Ronilačke jedinice Žandarmerije pokaznoj vežbi spasavanja i evakuacije lica sa vode koju su izveli pripadnici Helikopterske jedinice i Sektora za vanredne situacije.

Ministar je rekao da je misija spasavanja života jedna od najuzvišenijih ljudskih dužnosti i naglasio da za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova ne postoje prepreke kada je u pitanju bezbednost građana.

Ivica Dačić n apokaznoj vežbi Foto: Mup

- Ono što smo danas videli nije samo tehnička demonstracija, već snažna poruka o tome šta znače hrabrost, profesionalizam i odgovornost prema državi i građanima. Pripadnici Helikopterske jedinice i Sektora za vanredne situacije još jednom su pokazali da nepristupačan teren, voda ili vremenski uslovi nisu ograničenje kada je u pitanju ljudski život - istakao je Dačić i dodao da MUP deluje kao jedinstven sistem u kome svaka organizaciona jedinica deluje u cilju zaštite života, bezbednosti i imovine građana Srbije.

1/17 Vidi galeriju Današnja pokazna vežba Foto: Mup

- Jedinstvo, međusobno poverenje i koordinacija predstavljaju najveću snagu našeg Ministarstva. Današnja vežba spasavanja i evakuacije lica sa vode primer je kako se zajedničkim radom gradi sistem koji ne poznaje improvizaciju, već koji deluje po jasnim standardima i procedurama. To je ono što nas čini pouzdanim osloncem svakog građanina u trenucima kada je najteže - rekao je ministar.

On je istakao da će se nastaviti sa unapređenjem saradnje svih službi MUP, kao i sa jačanjem sistema prevencije kako nijedan građanin ne bi ostao bez pomoći kada mu je ona najpotrebnija.

- Ulaganje u ljude je najbolja investicija za bezbednu i stabilnu Srbiju - poručio je Dačić.