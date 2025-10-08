OVO JE UHAPŠENI "KAVČANIN" ZBOG POMAGANJA U UBISTVU IVANOVIĆA I BELADE! Mirotić samo dan pre likvidacije "škaljaraca" oslobođen optužbi u aferi "Tunel"! (foto)
Podgoričanin Predrag Mirotić sproveden je u spuški zatvor zbog sumnje da je pomagao u ubistvu Stefana (Mila) Belade i Andrije Ivanovića sa Cetinja, koji su označeni kao pripadnici "škaljarskog klana".
Uhapšen je u subotu, 4. oktobra, a samo dan ranije u Osnovnom sudu u Podgorici oslobođen je optužbi u predmetu "Tunel". Nakon hapšenja Mirotića, iz Uprave policije izdali su saopštenje za javnost navodeći da je slobode lišen osumnjičeni za pomaganje u dvostrukom ubistvu, ali nisu naveli ni njegove inicijale ili bilo koji drugi detalj o ovom slučaju.
- Prvi rezultati istrage i sprovođenja policijsko-tužilačkih aktivnosti u vezi sa rasvetljavanjem krivičnog dela teško ubistvo izvršenog 24. septembra 2025. godine, na području opštine Cetinje, na putnom pravcu Budva-Cetinje, u mestu Ugnji, kada su lišeni života Stefan Belada i Andrija Ivanović, rezultirali su lišenjem slobode i procesuiranjem jednog lica zbog sumnje da je izvršilo krivično delo teško ubistvo izvršeno putem pomaganja. Zbog interesa istrage, ne možemo otkrivati više detalja u ovom trenutku. Ceneći potrebu da javnost bude informisana, o daljim aktivnostima i rezultatima ćemo obaveštavati fazno - naveli su tada u saopštenju policije.
Za "Tunel" falili dokazi
Predraga Mirotića je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici teretilo da je deo grupe koja je prokopala tunel do depoa Višeg suda u Podgorici. Osim njega, krivice u tom slučaju, odlukom Osnovnog suda u Podgorici, oslobođeni su i Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Katarina Baćović i Nikola Milačić.
Sud je utvrdio da nema dokaza da su počinili djela za koja su se teretili, a navedeno je i da su nadležni odlučili da zatvore prolaz prije izuzimanja svih dokaza.
Belada i Ivanović ubijeni su na području opštine Cetinje, u mestu Ugnji, 24. septembra. Njihova tela policija je pronašla u vozilu parkiranom na makadamskom proširenju lokalnog puta, udaljenom oko 250 metara od glavnog puta Cetinje-Budva. Ubijeni su, prema policijskim evidencijama, bili saradnici "škaljarskog klana", dok je Mirotić navodno blizak osobama koje slove za pripadnike njima suprotstavljene kriminalne grupe - "kavčanima".
Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici "Danu" je saopšteno da preduzimaju radnje na rasvetljavanju dvostrukog ubistva. Potvrdili su da je osumnjičenom za pomaganje u likvidaciji određen pritvor, ali detalje nisu saopštili.
- U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici u predmetu formiranom povodom događaja od dana 24.9.2025. godine, kada su u mestu Zabrđe, opština Cetinje, pronađena beživotna tela S.B. i A.I., donijeta je naredba o sprovođenju istrage sa predlogom za određivanje pritvora protiv jednog lica zbog krivičnog dela teško ubistvo izvršeno putem pomaganja, a koji pritvor je i određen rešenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici. Od strane ovog tužilaštva, donete su naredbe za sva neophodna veštačenja tragova izuzetih sa lica mesta, dok su preduzete i druge mere i radnje u cilju potpunog rasvetljavanja predmetnog događaja, kazali su "Danu" iz VDT-a Podgorica.
(DAN)