Za "Tunel" falili dokazi

Predraga Mirotića je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici teretilo da je deo grupe koja je prokopala tunel do depoa Višeg suda u Podgorici. Osim njega, krivice u tom slučaju, odlukom Osnovnog suda u Podgorici, oslobođeni su i Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Katarina Baćović i Nikola Milačić.

Sud je utvrdio da nema dokaza da su počinili djela za koja su se teretili, a navedeno je i da su nadležni odlučili da zatvore prolaz prije izuzimanja svih dokaza.