Danas je nastavljeno saslušanje svedoka tuče u kafani u čačanskom naselju Ljubić kej, u kojoj je prošlog mesrca živor izgubio taksista Dejan Stanić.

Za ovu tragediju su osumnjičena tri lica, među kojima i poznati glumac, inače direktor pozorišta u Kraljevu. Glumac Vladimir Jocović (35), njegov rođeni brat R.J., kao i još jedan muškarac koji je u bekstvu, sumnjiče se za krivično delo ubistvo.

Još jedan svedok očevidac je saslušan pred tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Čačku i on je, navodno, potvrdio da glumac nije tukao taksistu.

- Svedok je naveo kako se događaj odigrao i jasno i nedvosmisleno naveo da moj branjenik nije udarao oštećenog - izjavio je advokat Dragan Ranđelović.

Nastavak ispitivanja svedoka zakazano je za 17. oktobar. Podsetimo, u čačanskom Višem javnog tužilaštvu juče je saslušana i konobarica iz kafane, koja je predstavljena kao ključni svedok. Kako je rekao advokat Ranđelović i ona je navela da glumac nije tukao Stanića.

- Krucijalni svedok ovog događaja je konobarica koja je prisustvovala događaju, a izjavila je da su Stanića tukle dve osobe, a među njima nije glumac. Ona je rekla da se on za to vreme šetao po lokalnu i nije prilazio oštećenom - rekao je juče Ranđelović za Kurir.