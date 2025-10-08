Slušaj vest

Danas je nastavljeno saslušanje svedoka tuče u kafani u čačanskom naselju Ljubić kej, u kojoj je prošlog mesrca živor izgubio taksista Dejan Stanić.

Za ovu tragediju su osumnjičena tri lica, među kojima i poznati glumac, inače direktor pozorišta u Kraljevu. Glumac Vladimir Jocović (35), njegov rođeni brat R.J., kao i još jedan muškarac koji je u bekstvu, sumnjiče se za krivično delo ubistvo.

Još jedan svedok očevidac je saslušan pred tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Čačku i on je, navodno, potvrdio da glumac nije tukao taksistu.

- Svedok je naveo kako se događaj odigrao i jasno i nedvosmisleno naveo da moj branjenik nije udarao oštećenog - izjavio je advokat Dragan Ranđelović.

Nastavak ispitivanja svedoka zakazano je za 17. oktobar. Podsetimo, u čačanskom Višem javnog tužilaštvu juče je saslušana i konobarica iz kafane, koja je predstavljena kao ključni svedok. Kako je rekao advokat Ranđelović i ona je navela da glumac nije tukao Stanića.

- Krucijalni svedok ovog događaja je konobarica koja je prisustvovala događaju, a izjavila je da su Stanića tukle dve osobe, a među njima nije glumac. Ona je rekla da se on za to vreme šetao po lokalnu i nije prilazio oštećenom - rekao je juče Ranđelović za Kurir.

Tragični događaj odigrao se 18. septembra u kafani u Čačku, a detaljnije o tome možete pročitati OVDE.

Ne propustiteHronika"ČAK GA JE I VERENICA OSTAVILA, NIJE MOGLA DA TRPI TO" Ko je glumac koji je jedan od osumnjičenih za ubistvo taksiste u Čačku: "Često je pijan pravio probleme"
Dejn s.jpg
Hronika"NISAM MOGLA DA NASLUTIM DA GA POSLEDNJI PUT VIDIM" Prijateljica taksiste iz Čačka za čije ubistvo je osumnjičen glumac otkrila šta se dešavalo DAN PRE UBISTVA
Taksista.jpg
HronikaSASLUŠANI OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U ČAČKU Dvojica dovedena pred sudiju, treći u bekstvu, a poznati glumac TRAŽI POLIGRAF: Evo kako su se branili (FOTO)
ljubic.jpg