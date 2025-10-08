Slušaj vest

Policija već četiri dana intezivno traga za osumnjičenim Zlatkom Đokićem (63) iz Boljevca kod Surčina, koji se sumnjiči, da je za vikend nakon svađe ubio suprugu Svetlanu Đokić (60) u porodičnoj kući. Meštani za Kurir navode da je posle krvavog zločina osumnjičeni seo na bicikl i otišao do groblja, gde mu već 14 godina počiva sin, a potom pobegao u nepoznatom pravcu.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 4. oktobra oko 19 časova u porodičnoj kući u Boljevcima. Prema dosadašnjim informacijama, Zlatko je nožem nekoliko puta ubo Svetlanu u kuhinji, a nesrećnu ženu u lokvi krvi pronašao je sin koji se vratio s posla.

Nakon ubistva se ponašao normalno?!

- Komšije Zlatka koji je ubio našu divnu Svetlanu i dalje nema! Ne znamo gde se krije i pomalo smo uplašeni, jer može biti bilo gde. Jako dobro poznaje teren i od njega se može očeviati svašta, a u prilog tome ide i ovaj zločin koji je počinio - navodi meštanin Boljevca i dodaje:

Zlatko i Svetlana Đokić Foto: Društvene Mreže

- Čuli smo od nekih komšija da je Zlatko nakon ubistva seo na bicikl i uputio se negde. Javio se nekim poznanicima i delovao je normalno, nije pokazivao sumnjivo ponašanje. Niko tada nije znao da je on upravo ubio Svetlanu i izašao iz kuće. Komšija koji živi blizu letnjeg puta koji vodi do groblja ispričao je da je video Zlatka kako ide na groblje te večeri.

Prema njihovim rečima, bilo je malo sumnjivo šta će uveče na groblju, ali su pomislili da ga je obuzela tuga za sinom.

Porodična kuća u kojoj se dogodio zločin u Boljevcima kod Surčina

- Posle zločina je navodno, otišao na groblje gde mu je 2011. godine sahranjen sin koji je doživeo nesrećnu sudbinu. Proveo je neko vreme tamo, a onda su ga kamere snimile kako prolazi centrom Boljevaca, tik pored mesne zajednice - navode oni i dodaju da su meštani podeljeni gde se nalazi osumnjičeni Zlatko Đokić. Inače, detaljnije o tragediji koja je zadesila porodicu Đokić možete pročitati OVDE.

- Jedni pričaju da je pobegao i da se verovatno krije u nekoj od vikendica kojih u ovom kraju ima jako mnogo. Dok sa druge strane imamo neke koji tvrde da je on velika kukavica i da neće dozvoliti da padne živ policiji u ruke. Kao i da nema petlja da robija za zločin koji je počinio.