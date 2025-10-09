U saopštenju piše da se G.Đ. (56) iz Zaječara sumnjiči za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga. Dodaje se da je u stanu osumnjičenog pronađeno oko 2,49 grama marihuane, oko 810 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin i digitalnu vagicu za precizno merenje.