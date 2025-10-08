Slušaj vest

Martin Sipkovski (21), maneken iz Severne Makedonije, poginuo je u eksploziji u centru Beograda, u Kosovskoj ulici, 1. oktobra. U vreme smrti, Sipkovski je bio pod istragom i osuđen na sedam i po godina zatvora zbog pokušaja ubistva u Skoplju. Uprkos ozbiljnim optužbama, sud ga je stavio u kućni pritvor, iz kojeg se sada sumnja da je pobegao pet dana pre nego što je ubijen u eksploziji u stanu u Kosovskoj ulici.

Sada se oglasio otac Martina Sipkovskog, Dejan Sipkovski, koji navodi da njima još uvek niko nije potvrdio da je Martin nastradao.

- Shvatite me, uznemiren sam. Zvali smo sudsku medicinu u Beogradu, ali ga i dalje tretiraju kao neidentifikovanu osobu. Ne možete ni da zamislite kroz šta prolazimo. Bili smo u ludilu tri dana. Svi kažu da je mrtav, ali niko to nije potvrdio. Niko nas nije pitao za DNK test, što je veoma čudno. Osećamo se užasno - rekao je Dejan Sipkovski za Republiku.

"Bogat" dosije

Iako se u lokalnim medijima predstavljao kao perspektivni rukometaš, kome je sportska karijera prekinuta zbog povrede, ali i kao uspešan maneken, jedini iz Severne Makedonije koji je potpisao ugovor sa prestižnom turskom agencijom, Sipkovski je u dosijeu imao krivična dela poput nasilja, pljačke i izazivanja opšte opasnosti. Bio je osuđen na sedam godina i šest meseci zatvora za pokušaj ubistva, ali ta presuda nije postala pravosnažna.

- Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju pokrenulo je istragu protiv osumnjičenog za krivično delo — ubistvo (pokušaj) počinjeno 15.09.2024. godine u zgradi na Bulevaru Jane Sandanski, prilikom napada nožem na osobu, a nadležni javni tužilac Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju odmah nakon oduzimanja osumnjičenog 29.09.2024. godine podneo je predlog za određivanje mere pritvora - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Prihvatajući deo argumenata odbrane, pre svega u vezi sa licem optuženog, sudija nije prihvatio zahtev tužilaštva i naredio meru kućnog pritvora i privremenog ukidanja putne isprave. Državni tužilac se žalio na ovu odluku, ali je žalba odbačena. Dana 26.12.2024. godine, nakon sprovedene istrage, Okružni sudija je podneo prijavu za krivično delo ubistvo (pokušaj) i nakon sprovedenog sudskog postupka, 03.06.2025. godine optuženi je proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina i 6 meseci, čime je rešenjem Suda produžena mera kućnog pritvora do važenja presude.

U bekstvu bio nedelju dana pre eksplozije

Tužilac je istakao da su 25. septembra prvi put obavešteni da Sipkovski nije pronađen u svojoj kući. To je bilo nedelju dana pre tragedije u Beogradu. To bi značilo da je mogao ilegalno da pređe granicu.

- Shodno tome, Javno tužilaštvo ni u jednom trenutku nije obavešteno o nedostupnosti optuženog, dok je 25.09.2025. godine SVR Skopje - BJB podnelo obaveštenje Sudu da lice nije pronađeno u svom domu, nakon čega je Krivično veće Osnovnog krivičnog suda u Skoplju donelo odluku o ukidanju mere kućnog pritvora i utvrđivanju efektivnog pritvora za optuženog - Tužilaštvo je saopštilo.

Razneo se eksplozivom u Beogradu

Podsetimo, Martin Sipkovski preminuo je zbog nepravilnog rukovanja eksplozivnom napravom u stanu u Kosovskoj ulici.

Sumnja se da je 1. oktobra, u iznajmljenom stanu na jedan dan, slučajno aktivirao pakleni uređaj koji je trebalo da se koristi za likvidaciju jednog vođe navijača iz kriminalnog miljea.

Nakon snažne eksplozije u Kosovskoj ulici, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopštilo je da je Filip V. (26) uhapšen pod sumnjom da je isporučio eksploziv osobi koja je poginula u detonaciji.

Prema navodima tužilaštva, Filip je 30. septembra, oko 15 časova, nabavio i nosio eksplozivnu supstancu — pentrit — koju je predao neidentifikovanom čoveku na uglu Kosovske i Nušićeve ulice.