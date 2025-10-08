Slušaj vest

Danas je došlo do saobraćajne nesreće kod Požarevca oko 15.30 časova, u kojoj su se sudarila dva vozila. Dolaskom na lice mesta, tokom uviđaja, na nekih 100 metara od mesta sudara policija je zatekla telo za sada nepoznate osobe.

Prema prvim informacijama, u saobraćajnoj nesreći koji se dogodilo na putu Batuša - Petrovac na Mlavi nema teže povređenih lica.

Međutim, vozila su pretrpela značajnu materijalnu štetu usled čega je pozvana policija da obavi uviđaj.

Dolaskom na lice mesta, 100 metara dalje policija je zatekla telo na putu.

Ekipe forenzike su na licu mesta.

Utvrđuju se sve okolnosti, a biće naložena obdukcija tela kako bi se utvrdio identitet i na koji način je osoba preminula.