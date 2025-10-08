Slušaj vest

Juče oko 18.30 minuta učiteljica Suzana Micić (62) povređena je u saobraćajnoj nesreći na pešačkom prelazu ispred svoje škole, prebačena je na Urgentno odeljenje Kliničkog centra u Nišu, ali je nažalost, uprkos naporima lekara da je spasu, tokom noći podlegla povredama.

Lekari su sinu, koji živi u Nišu, rekli da je teško stanje. Kada se vratio u svoj stan, stigao je poziv, saopšteno mu je da mu je majka preminula.

Suzana i suprug Zoran imaju ćerku i sina, kao i dvojicu unika.

Foto: Društvene Mreže

Poginula učiteljica je bila preuzela generaciju učenika trećeg razreda koje je trebalo da vodi do penzije iduće godine.

Na stolu u kući u Rasnici ostala je nezavršena zimnica. U rukama je imala namirnice, kesa je ostala na kolovozu. Bez svesti je prebačena iz pirotske bolnice u Klinički centar u Nišu.

Ispred nje, na pešačkom prelazu najpre je prošao učenik!

Piroćanac koji živi u Beogradu (65), a koji je udario nesrećnu ženu, priveden je. Njemu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pirotu određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Koleginice i kolege, kao i učenici su nemi od bola.

Komemorativni skup povodom tragične smrti učiteljice Suzane Micić odrzaće se u četvrtak, 9.oktobra u 11h u školi "Vuk Karadžić".