Vladimir Bokan bilo je ime i prezime koje je snažno odzvanjalo 90-ih godina, čak i van granica tadašnje Jugoslavije. Vanja, kako mu je bio nadimak, bio je drugačiji od ostalih žestokih momaka tog vremena, a stvorio je imperiju, čija se vrednost procenjivala na pola milijarde dolara.

Rođen je 1960. godine, a s obzirom na to da mu je otac bio zaposlen u UN, često se selio i živeo na mnogim egzotičnim destinacijama, pritom "savladao" više stranih jezika: engleski, italijanski i grčki.

Foto: Screenshot

U poslovne vode je zagazio kao mlad, osamdesetih godina, kada je bio vlasnik velikog broja kioska širom velike Jugoslavije, a onda se početkom devedesetih preselio u Grčku, gde se povezao sa visokim funkcionerima i biznismenima i to vešto koristio za razvijanje poslova, pretežno vezanih za garderobu. Međutim, kada su našoj zemlji uvedene sankcije, preorijentisao se na cigarete i naftu.

Vanja je bio oženjen ćerkom generala Neđa Boškovića, načelnika Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije, koga je Slobodan Milošević po dolasku na vlast sklonio kao nepouzdanu osobu. Bošković je zeta spojio sa uticajnim crnogorskim političarima i biznismenima, među kojima i Milom Đukanovićem, sa kojim je počeo da pravi kombinacije.

Milo Đukanović Foto: EPA Georgi Licovski

Bokan je nabavio dva ruska transportna aviona Iljušin, IL-76 kojima je švercovao cigarete iz Amerike, preko Roterdama i Crne Gore za Italiju. On se bavio i drugim kriminalnim radnjama, pa je, prema policijskim izveštajima, dilovao drogu, teretio se i za privredni kriminal, kao i za gaženje pešaka u Bulevaru revolucije u Beogradu sa smrtnim ishodom, pa za pokušaj ubistva Rake Dilingera... Ipak, nikad nije osuđen ni za jedno delo.

Milorad Ulemek Legija Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

Bokan se obogatio, pa su mu u goste u luksuzne vilu i jahtu u Atini dolazili Marko Milošević, Joca Amsterdam... Ostala je urbana legenda da je Bokan pucao u Milorada Ulemeka Legiju, koji mu je bio telohranitelj, samo da bi video da li mu je pancir dobar.