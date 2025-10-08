U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas kod Požarevca poginuo je mladić (17).

Mladić (17) je poginuo je na autobuskoj stanici između sela Crniće i Batuša kod Petrovca na Mlavi, kada je "BMW" sleteo s kolovoza i direktno udario u njega.

Prema rečima njegovog druga koji je sa njim čekao autobus, nastradali dečak je sledećeg meseca trebalo da proslavi punoletstvo.

Udar automobila je bio toliko silovit da je nesrećni mladić odleteo više od deset metara dalje u njivu pored puta.

Policija i Hitna pomoć brzo su izašle na teren.

Uviđaj je u toku.