Podgoričanin Predrag Mirotić sproveden je u spuški zatvor u Crnoj Gori zbog sumnje da je pomagao u dvokstrukom ubistvu škaljaraca na Cetinju. Osumnjičeni je uhapšen u subotu, a samo dan ranije u Osnovnom sudu u Podgorici oslobođen je optužbi u predmetu "Tunel". U obrazloženju presude navodi se da nema dovoljno dokaza da su optuženi izvršili bilo kakav zločin.

Zašto je crnogorsko pravosuđe odustalo od pomenutog slučaja, za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji objasnio je advokat Predrag Savić.

- Presuda jeste i nije očekivana. Ako se uzmu u obzir izjave predstavnika tužilaštva, izvršne vlasti i policije u vezi ovog slučaja, činilo se da ima dosta dokaza za osuđujuću presudu - rekao je Savić.

On je pojasnio da su, prema informacijama iz procesa, sud i tužilaštvo imali suprotna viđenja težine dokaza.

- Doduše, to su bili neposredni dokazi. Sud je tražio neposredne dokaze i očitost, a sudija nije našao da je optužnica u dovoljnoj meri dokazana i da postoje DNK tragovi, da postoje neki drugi tragovi, već samo snimci sa kamera koji mogu da ukažu da su oni izvršioci. Ličnu kartu i kopiju lične karte prilikom zaključenja ugovora o zakupu stana na svojstven način je tretirao sudija, što mu sloboda sudijskog uverenja dozvoljava - objašnjava Savić.

Detaljnijen je govorio o aferi "Tunel".

- Tunel je zakopan po odluci predstavnika vlade i najviše izvršne vlasti, a da li su se na taj način umišljeni neki dokazi, ostaće enigma. Uglavnom, da neko iskopa tunel, da ga slučajno otkriju zbog promaje gde bi trebalo da bude najveći stepen bezbednosti i iznosu dokaze iz vrlo značajnih predmeta, oružje, narkotike, prosto je neverovatno i katastrofalno - rekao je Savić.

Dodao je i da je sudija, s te strane, bio u pravu, ali da postupak nije završen.

- Isto tako, videćemo kako će proći postupak po žalbi tužilaštva. Oni imaju 15 dana da višem sudu podnesu žalbu i videćemo šta će sve navesti u žalbi i da li će uspeti da pobiju ovu oslobađajuću odluku koju je doneo sudija. Po trenutnom stanju, tužilaštvo je podbacilo u kvalitetu dokaza koji su ponudili, nije bio dovoljan da uveri sud u osnovanost sumnje. I to je vrlo pominjuće, jer kad u jednom takvom slučaju ne odradite kako treba istragu, kad ne prikupite adekvatne dokaze, to nije dobar signal za celu državu - istakao je Savić.

Savić je upozorio i na ozbiljne propuste institucija.

- Videćemo, postoji tu i verovatnoća da je i sud prenaglio u brzini kojom je odbio da prihvati uverljivost pojedinih dokaza, naročito postojanje lične karte. Tu je bilo i krivičnog dela falsifikovanja i teške krađe i više krivičnih dela. Nemoguće je baš da ni za jedno od njih tužilaštvo nije ponudilo adekvatne dokaze i ostaje da vidimo i da sačekamo odluku po žalbi tužilaštva - rekao je.

Govorio je o daljem ishodu nakon odluke.

- U toj situaciji, ako bi bila potvrđena prvostepena presuda, tužilaštvo bi trebalo da objasni i organima istrage i javnosti kako je došlo do oslobađajućih presuda i kako su oni toliko podbacili u svom delovanju. Zašto su bili toliko nedelotvorni, neefikasni i kako je bilo uopšte moguće da se ta ogromna bruka i sramota za bezbednosni sistem zbije, a da niko ne odgovara. Tu je država Crna Gora u velikom problemu - zaključio je Predrag Savić.

