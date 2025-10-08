Slušaj vest

U Specijalnom sudu u Beogradu ponovo je odloženo suđenje Darku Šariću, Veljku Belivuku i ostalim optuženima za organizovanje ubistva četvorice pripadnika škaljarskog klana 2020. godine u Atini i Krfu. Na prethodnom ročištu odbrana je tražila izuzeće glavnog tužioca za organizovani kriminal. Glavni pretres je odložen za 17. i 18. novembar, a advokat optuženih Marko Janković za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji otkrio je razlog odlaganja današnjeg ročišta.

Advokat optuženih Marko Janković govorio je o konkretnom razlogu zbog kojeg današnje ročište nije održano.

- Isključivi razlog današnjeg odlaganja je taj što sud, odnosno Vrhovno tužilaštvo nije još odlučilo do današnjeg dana o zahtevu za izuzeće koje je juče odbrana postavila u odnosu na postupajuće tužioce. Prosto, kratak je bio vremenski rok, ova dva suđenja su zakazana još ranije, juče je stavljen zahtev za izuzeće uz dostavljanje obimne dokumentacije koja podkrepljuje taj zahtev i zbog toga verovatno Vrhovno tužilaštvo nije imalo vremena. To je isključivi razlog današnjeg odlaganja - rekao je Janković.

Foto: Kurir Televizija

Na pitanje da li postoji pretpostavka o odluci koja će biti doneta, Janković je odgovorio:

- O pretpostavkama možemo samo da nagađamo. Smatram da je zahtev utemeljen na zakonu, da je osnovan, sad kako će se odlučiti, čekamo da vidimo. Ne možemo sada unapred da prejudiciramo šta će biti, ali opet smatram da zbog dvostrukog svojstva ni jedno lice ni u jednom privrednom poslu ne može imati dvostruko svojstvo i to je bio osnovni razlog za podnošenje ovog zahteva.

Govoreći o tome kako bi izuzeće moglo da utiče na dalji tok procesa, Janković je objasnio:

- U slučaju izuzeća biće određeni drugi tužioci koji će onda zastupati ovu optužnicu i naravno odlučivaće se i o statusu ovih lica povodom kojih je i podnet ovaj zahtev za izuzeće. Mislim prvenstveno na svedoke koji su u drugoj državi optuženi - istakao je advokat.

Na pitanje da li postoje razlozi za eventualna nova odlaganja, Janković je odgovorio:

- Sledeća suđenja su zakazana, dva termina imamo u novembru, dva termina imamo u decembru. Ja mislim da neće biti daljih odlaganja i da će se pristupiti izvođenju dokaza koje je sudija planirala, s tim što i dalje sam uveren da brojne dokaze od onih planiranih, prvenstveno one koje se odnose na Skaj komunikacije, sud neće izvesti jer će utvrditi da su u pitanju nezakoniti dokazi i u tom pogledu će se odbrana još izjašnjavati - zaključio je Marko Janković.

