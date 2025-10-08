Hronika
TEŠKO POVREĐENI DEČACI OD 12 I 13 GODINA! Sudar mopeda i automobila u Mokrinu: Deca iz Kikinde prevezena u bolnicu u Novi Sad
Tokom popodnevnih časova u Mokrinu, u ulici Svetog Save, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali električni moped i putničko vozilo "opel" inostranih registarskih oznaka.
U kikindskoj policiji nam je potvrđeno da im je nezgoda prijavljena oko 15:30 sati. Na mopedu su bila dva maloletna dečaka, koji imaju 12 i 13 godina. Prebačeni su u kikindsku bolnici gde su im konstatovane teške telesne povrede i ukazana pomoć:
- Obojica imaju višestruke prelome ekstremiteta. U svesnom su stanju, a iz naše ustanove su poslati u novosadski UKCV - rečeno je Kuriru u Opštoj bolnici Kikinda.
Istraga će pokazati kako je došlo do ove saobraćajne nezgode. Policija je obavila uviđaj, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.
