Slušaj vest

Tokom popodnevnih časova u Mokrinu, u ulici Svetog Save, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali električni moped i putničko vozilo "opel" inostranih registarskih oznaka.

U kikindskoj policiji nam je potvrđeno da im je nezgoda prijavljena oko 15:30 sati. Na mopedu su bila dva maloletna dečaka, koji imaju 12 i 13 godina. Prebačeni su u kikindsku bolnici gde su im konstatovane teške telesne povrede i ukazana pomoć:

- Obojica imaju višestruke prelome ekstremiteta. U svesnom su stanju, a iz naše ustanove su poslati u novosadski UKCV - rečeno je Kuriru u Opštoj bolnici Kikinda.

Istraga će pokazati kako je došlo do ove saobraćajne nezgode. Policija je obavila uviđaj, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Ne propustiteHronikaPIJAN I DROGIRAN MERCEDESOM POKOSIO MILINKU I POBEGAO! Bojanu Jovanoviću potvrđeno sedam godina zatvora - pravdao se da od muzike nije znao da je udario pešaka
GetOriginalImageById copy.jpg
HronikaMLADIĆ (17) POGINUO KOD POŽAREVCA! Detalji stravične nesreće: BMW sleteo s kolovoza, udario ga na autobuskoj stanici, nesrećnik odleteo u njivu - drug sve video
Screenshot 2025-10-08 181022.jpg
HronikaOVO JE UČITELJICA KOJA JE POGINULA U PIROTU: Vozač je udario na pešačkom prelazu, povredama podlegla tokom noći! Stradala ispred svoje škole (FOTO)
suzana.jpg
HronikaPOGINULA ŽENA U PIROTU: Pregazio je "opel" dok je prelazila ulicu na pešačkom, vozač uhapšen!
IMG_20250809_200938.jpg