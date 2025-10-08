Slušaj vest

Tokom popodnevnih časova u Mokrinu, u ulici Svetog Save, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali električni moped i putničko vozilo "opel" inostranih registarskih oznaka.

U kikindskoj policiji nam je potvrđeno da im je nezgoda prijavljena oko 15:30 sati. Na mopedu su bila dva maloletna dečaka, koji imaju 12 i 13 godina. Prebačeni su u kikindsku bolnici gde su im konstatovane teške telesne povrede i ukazana pomoć:

- Obojica imaju višestruke prelome ekstremiteta. U svesnom su stanju, a iz naše ustanove su poslati u novosadski UKCV - rečeno je Kuriru u Opštoj bolnici Kikinda.