OD SILINE UDARCA AUTO SE ZAKUCAO U KUĆU: Sudar dva vozila u Kikindi, povređena jedna osoba (foto)
Na raskrsnici ulica Vojvode Mišića i Đoke Radaka u Kikindi jutros se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala putnička vozila "pasat" i "opel astra". Pričinjena je značajana materijalna šteta, a povređenom vozaču "opel astre" pomoć je ukazana u bolnici.
- Saobraćajna nezgoda dogodila se nešto pre šest sati, a nama je prijavljena u 5:50 časova. Do nezgode je došlo usled neustupanja prvenstva prolaza. Vozač “pasata” kretao se ulicom Đoke Radaka i nije propustio “opel astru”. To vozilo se kretalo ulicom Vojvode Mišića, u pravcu pijace. Od siline udara, “opel astra” udarila je u kuću - prenosi gradski.online.
Samo pre šest dana, na ovom istom mestu, dogodila se saobraćajna nezgoda, takođe zbog neustupanja prvenstva prolaza.
Kako se može videti na slikama, automobil je zakucan u kuću i uništen mu je ceo prednji deo, dok se drugi auto usled siline udarca zakucao u drvo.
(Kurir.rs/gradski.online)