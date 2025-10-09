Na raskrsnici ulica Vojvode Mišića i Đoke Radaka u Kikindi jutros se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala putnička vozila "pasat" i "opel astra". Pričinjena je značajana materijalna šteta, a povređenom vozaču "opel astre" pomoć je ukazana u bolnici.

- Saobraćajna nezgoda dogodila se nešto pre šest sati, a nama je prijavljena u 5:50 časova. Do nezgode je došlo usled neustupanja prvenstva prolaza. Vozač “pasata” kretao se ulicom Đoke Radaka i nije propustio “opel astru”. To vozilo se kretalo ulicom Vojvode Mišića, u pravcu pijace. Od siline udara, “opel astra” udarila je u kuću - prenosi gradski.online.

Samo pre šest dana, na ovom istom mestu, dogodila se saobraćajna nezgoda, takođe zbog neustupanja prvenstva prolaza.

Kako se može videti na slikama, automobil je zakucan u kuću i uništen mu je ceo prednji deo, dok se drugi auto usled siline udarca zakucao u drvo.

(Kurir.rs/gradski.online)

