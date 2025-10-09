Naš kolega svedočio je dramatičnoj sceni na Novom Beogradu koja podseća na filmske zaplete. Naime, lopov je pokušao da opljačka prodavnicu, ali je brzom intervencijom policije, kao i prisebnom reakcijom novinara Mladena Mijatovića, sprečena veća šteta.

Upravo je Mijatović za jutarnji program Kurir televizije izneo detalje ove situacije.

- Pre nekoliko večeri u prodavnici na Novom Beogradu čekao sam u redu, a u jednom trenutku sam čuo buku i lomljavu iza rafova. Prišla mi je prodavačica, rekla da dođem da pomognem jer imaju pljačku i agresivnog lopova. Otišao sam do tamo, video mladića koji je bio agresivan, a moj cilj je bio da onemogućim pljačku. Mladić nije uspeo da ukrade nekoliko alkoholnih pića koja su se nalazila u rancu - započeo je Mijatović, pa nastavio:

"PRODAVAČICA ME ZAMOLILA DA SPREČIM PLJAČKU"  Izvor: Kurir televizija

- On je nastavio da preti i vređa, izašao je iz prodavnice, pozvali smo policiju, ona je stigla za manje od 120 sekundi, a po opisu su ga priveli i odveli u stanicu. 

Kurir.rs

