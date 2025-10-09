Slušaj vest

Saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena devojka N. S. (17) dogodila se juče u Ulici braće Srnić u Beogradu.

Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je na nju automobilom naleteo njen poznanik M. T. (18).

Navodno je sve počelo verbalnim sukobom između N. S. i M. T. Dvoje tinejdžera sreli su se na ulici nakon čega je došlo do svađe, a zatim i do fizičkog nasilja. U jednom trenutku, M. T. je, kako se sumnja, tinejdžerku fizički napao, čupao je za kosu, a zatim seo u svoje vozilo marke "kia" u kojem su se nalazile još dve, za sada neidentifikovane osobe.

Dok je nesrećna devojka išla trotorarom, on je, kako se sumnja, namerno usmerio svoje vozilo ka njoj i udario je. Nezgoda se dogodila na okretnici trolejbusa.

N. S. je prebačena u Urgentni Centar gde su joj konstatovane lake telesne povrede u vidu povreda noge i glave sa gubitkom svesti.

Slučaj je prijavljen policiji, a o svemu je obavešteno Prvo osnovno javno tuilaštvo u Beogradu koje vodi istragu i utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta.

(Kurir.rs/Telegraf)

