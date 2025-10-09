Supruge Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kojima se danas u Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja suđenje za pranje para, stigle su odvojeno
Specijalni sud u Beogradu
BOJANA BELIVUK I TANJA MILJKOVIĆ OPET U SUDNICI: Na ročište za pranje para stigao i bivši funkcioner fudbalskog kluba! (foto)
Supruge Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kojima se danas u Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja suđenje za pranje para, stigle su odvojeno, u razmaku od pola sata u zgradu suda u Ustaničkoj ulici.
U sud je petnaestak minuta pre pičetka suđenja stigao i Vladimir Vuletić, bivsi funkcioner FK Partizan, koji bi trebalo da bude saslusan kao svedok.
Tanja Miljković, Bojana Belivuk i Vladimir Vuletić dolaze u sud Foto: Marko Karović
Podsetimo, Bojani i Veljku Belivuku, Tanji i Marku Miljkoviću, kao i bračnom paru Filipu i Mariji Ivanivski sudi se za pranje para, odnosno zbog sumnje da su novac zarađen od kriminala ubacivali u legalne tokove, kupovinom i opremanjem kuća, stanova, placeva, automobila.
