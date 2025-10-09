Šest automobila gorelo na Čukarici! Kriminolog izneo analizu užasa: Moguć mafijaški obračun usred Beograda?!
Šest automobila izgorelo u jednoj noći na Čukarici, što je izazvalo požare u tri različite ulice pod sumnjivim okolnostima, a istraga je u toku.
Da li su u pitanju izolovani slučajevi ili možda osmišljeni deo šireg kriminalnog obračuna u Beogradu, za jutarnji program Kurir televizije odgonetnuo je Ratomir Antonović, kriminolog.
- Ovo mene podseća na obračun kolumbijskih narko kartela, ovo je model koji je svojstven toj državi i njihovim obračunima koji izazivaju velike štete i opasnosti po nedužne. Ovo što se desilo jeste uznemirujuće i upozoravajuće jer ukazuje na to da jedan obračun kriminalnih organizacija može da poprimi veće razmere nego na koje smo navikli. Zamislite da je neko vozilo eksplodiralo, da smo imali žrtve, to je sve moglo da se dogodi - započeo je Antonović, pa zaključio:
- Ovo je direktno ugrožavanje bezbednosti i imovine građana, ovo je nešto na šta policija mora da reaguje. Ovo se ne sme dozvoliti, sve deluje strašno i postavlja se pitanje ko sebi daje tu vrstu slobode, pa da može da ugrožava bezbednost mnogih.
