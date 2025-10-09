Tinejdžerka N.S. (17) zadobila je povrede nakon što ju je poznanik M.T. (18) prvo udarao, a potom je namerno pregazio kolima.

Kako se saznaje, napad na devojku se dogodio prekjuče u Beogradu, nakon što su se sastali na okretnici trolejbusa 29 jer on njoj navodno duguje neki novac.

Kako se saznaje, devojka se sastala sa osumnjičenim za nasilje sama. Kako se sumnja, on ju je prvo udarao, vukao za kosu, terao da uđe u kola.

- Ona to nije htela, odbila je, a onda je on ušao u auto i udario je kolima, digao na haubu i otišao. Ona je zadobila lake telesne povrede - kaže izvor.

Kako se saznaje, protiv osumnjičenog će biti pisana krivična prijava u redovnom postupku za krivično delo nanošenje lakih telesnih povreda.

Slučaj je prijavljen policiji, a o svemu je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje vodi istragu i utvrđuje sve okolnosti ovog incidenta.