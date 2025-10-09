Slušaj vest

Tinejdžer M. Đ. (17) nastardao je juče u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Požarevca, a da tragedija bude veća, njegovo telo je posle udesa premešteno i bačeno u njivu na oko 100 metara od mesta na kom je udaren.

Nesreća se, podsetimo, dogodila juče oko 11 časova kod Crljenca nadomak Požarevca, kada su se sudarili automobili BMW kojim je upravljao N. S. (23) i "citroen" kojim je upravljao B.M. (84). Kako su sinoć saopštili iz MUP, sumnja se da je posle sudara dva automobila, BMW odleteo do autobuske stanice i tamo pokosio tinejdžera koji je čekao autobus.

Policija je u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Požarevcu uhapsila oba vozača, B. M. (84) i N. S. (23) zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv bezbednost javnog saobraćaja. Takođe, radi se na utvrđivanju činjenice ko je premestio telo s mesta nesreće.

Čekao autobus

Meštani Crljenca za Kurir su otkrili kako je došlo do stravične nesreće u kojoj je tinejdžer M. Đ. poginuo na licu mesta.

- U šoku smo i ne možemo da dođemo sebi nakon tragedije koja se desila! Dečko je čekao autobus za Petrovac na Mlavi kako bi otišao na posao. Nedavno se zaposlio u jednoj pekari, divno dete - kaže sagovornica i dodaje:

- Dok je čekao prevoz, iz za sada nepoznatog razloga, udario ga je BMW kojim je upravljao N. S., a od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta. Onda je kako smo saznali, neko uzeo njegovo telo i vukao po putu sve do grmlja koji se nalazi na početku njive. Udaljili su ga od mesta nesreće nekih 100, 200 metara. Da čovek ne poveruje, umesto da se zove pomoć neko je počinio još veći zločin jer su hteli da prikriju nesreću.

Sakrili telo u grmlje pored puta

Kako nam potom objašnjavaju sagovornici, svi u seluu su tužni, ali i besni zbog postupka nesavesnog vozača!

- Nisu pomogli detetu! To dete je za mesec dana prebalo da proslavi punoletstvo, radovalo se tome. Radio je, bio vredan, požrtvovan, odgovoran iako je i dalje dete. Eto, takvog mladića su bukvalno ubili - kaže nam besni meštanin Crljenca i dodaje:

- Sakrili su njegovo telo u nadi da će proći nekažnjeno i da se neće znati kako je nastradao. Kada je policija vršila uviđaj, koliko smo čuli, neko od radnika šlep službe je primetio nešto u grmlju. Tada je pogledao i šokirao se. Ležao je nepomično tinejdžer M. Đ. Priča se da mu je do siline udarca slomljena lobanja.

Prema navodima naših sagovornika M. Đ. je iza sebe ostavio neutešne roditelje i dve sestre.

- Čuli smo da ga je neko od ukućana zvao, ali da se on nije javljao. Kasnije su saznali za stravične vesti. Nisu dobro i pitanje je da li će se ikada oporaviti od ovoga. Izgubili su mezimca i osobu koja ih je dodatno spajala. Niko nije zaslužio ovakav kraj, a pogotovo dete koje su mrtvo vukli po ulici kako bi prikrili nesreću - kažu komšije porodice.

Nakon jezive saobraćajne nesreće saopštenjem se oglasilo i MUP Srbije koji su naveli da je za sada nepoznato lice odvuklo telo stradalog mladića na udaljenosti od oko stotinak metara od mesta ove saobraćajne nezgode i ostavilo ga pored puta. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu.