Slovenac Miloš Plantarič, nekadašnji vlasnik hotela "Life Design" u Balkanskoj ulici u Beogradu, optužio je danas Veljka Belivuka i Marka MIljkovića, koje je angažovao za obezbeđenje hotela, da su pokušali da mu otmu hotel, iznude milion evra, kao i da su mu iz hotela ukrali stvari vredne oko 100.000 evra. Tokom svedočenja, u sudnici je rekao i: "Hvala bogu, glava mi je na ramenima".

- Ta krađa je na neki način bila način plaćanja Belivuka i Miljkovića. Nisu oni prisustvovali i vršili te krađe, ali jesu njihovi ljudi, jedan iz obezbeđenja kog bih prepoznao. Ukrali su i valjak za peglanje veša, težak dve ili tri tone. Odvezli su delove kuhinje, krevete. Sve sam prijavio policiji - rekao je Platarič, navodeći da je angažovao firmu T&T protekt da čuva hotel za 12.000 evra.

- Hotel su čuvali Belivuk i Miljković, ali bilo je tu još mnogo ljudi. Pravili su mi probleme, ulazili su kroz Spa centar, pravili su mi veliku štetu koja se tiče struje i vode i nikada nisam povratio te troškove, bušili su mi gume, pisali preteće poruke, ali ne mogu da kažem da li su to oni radili. Moram da kažem da im nikada nisam dao novac, bio je dogovor da za vraćanje u moju državinu tog hotela dam 12.000 evra, ali je Marko Miljković, odnosno neko iz njegovog obezbeđenja rekao da ti ključevi ne vrede 12.000 nego milion evra. Nikada im nisam dao novac, ali sam pokušaj iznude prijavio policiji - ispričao je Plantarič danas pred sudom, navodeći da je u hotel uspeo da uđe tek posle njihovog hapšenja.

Dok je Miljković ispitivao svedoka on mu je odgovorio da se njega nikada nije plašio "ni tada a ni sada", ali da se plašio drugih ljudi koji su išli sa njim i Belivukom "jer su imali crnu auru i izgledalli kao đavoli".