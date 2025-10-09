BELIVUK OPOMENUO VLADIMIRA VULETIĆA U SUDNICI DA NE GLEDA U NJEGA: Prvi susret "braće" posle hapšenja kriminalne grupe: Navijačima je isplaćivano 100.000 evra
Vladimir Vuletić, bivši funkcioner FK Partizan izjavio je danas na suđenju Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njihovim suprugama Bojani i Tanji za pranje para, da je ovaj fudbalski klub navijačima isplaćivao godinšnje oko 100.000 evra, ali da on ne zna detalje o tome jer je o tom novcu odlučivao bivši predsednik kluba Miloš Vazura.
- Poznajem Marka Miljkovića, Belivuka, suprugu Veljka Belivuka. Viđao sam i Ivanovskog na stadionu - rekao je Vuletić na početku ispitivanja.
Naveo je da je Belivuka i Miljkovića upoznao na stadionu FK Partizan, kada je njihova navijačka grupa preuzela Jug i kada su se prvi put pojavili na sastanku kod direktora Vazure.
- To je bilo 2015. Na tom sastanku koji je upriličen posle završetka utakmice i koji je završen tako što ga je tadašnji predsednik kluba Zoran Popović napustio, pod izgovorom da ga boli glava, a posle je napustio klub. Tada su došli i sastanak je potrajao do duboko u noć - rekao je ovaj svedok i naveo da je na funkciji u FK bio od 2014. u nadzornom odboru, a da je potpredsednik postao 2016. i bio na njoj do 9. februara 2021, kada je podneo ostavku samo pet dana posle hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka.
- Oni su u neformalnim razgovorima sa direktnorom Milošem Vazurom pričali o aktivnostima navijača, o gostovanjima, navijačkim rekvizitima, obezbeđenju i na taj način su radili zajedno sa upravom na brendu Partizana. U tom pogledu su saradđivali, ali nisu imali neki ugovor sa Partizanom - naveo je on tvrdeći za sudskom govornicom da, iako nije bilo klasičnom ugovora o zaposlenju, na godišnjem nivou su dobijali oko 100.0000 evra za navijačke aktivnosti.
- Nemam saznanja kako je to raspoređivano navijačima, ne znam kako je isplaćivano jer nisam učestvovao u tome. Ja nisam raspolagao računima, nisam imao čak ni pravo potpisa. To je mogao samo Miloš Vazura - rekao je on, tvrdeći da Vazura sa njim nikada nije razgovarao na tu temu i da nije prisustvovao razgovorima Vazure sa navijačima.
Tužilac je insistirao da mu Vuletić odogovori na koji način su navijačima davane pare.
- Čovek koji nije dozvoljavao da uđem u kancelariju kada razgovara sa navijačima, nije mi govorio kako im raspoređuje novac. Video sam da su Belivuk i Miljković prisustvovali tim sastancima - ponovoio je svedok.
On je dodao i da to što je Vazura davao novac navijačima bila "praksa koju je nasledio".
- Postojala je vrsta uhodane organizacije, koja je u tom smislu definisala da navijači imaju pravo na naknadu, za obaveze koje imaju prema klubu - rekao je Vuletić.
Njemu je pitanja postavljao danas i Veljko Belivuk. Vuletić se, čim je ušao u sudnicu okrenuo ka njemu.
- Okrenite se na drugu stranu, da vas sudija ne opominje - odmah mu se obratio Belivuk na šta je odgovorila sudija:
- Samo vi zavedite red. Svedoku je već rečeno sve što treba.
Prvo pitanje Belivuka Vuletiću je bilo da li zna ko je Aleksandar Stanković. Stanković je, podsetimo, bio Belivukov prijatelj i ubijen je u oktobru 2016.
- Da, on je bio vođa navijača pre vas. Vi i Stanković ste vodili tribinu do 2016. godine - odgovorio mu je Vuletić, a na pitanje kada se Miljković pojavio, rekao je: "Mnogo kasnije, ne pre 2017."
Podsetimo, prema navodima tužilaštva kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovićavršila je krivična dela pod paravanom navijačke grupe Principi. Tužilaštvo tvrdi da su krivična dela vršili i u prostorijama na stadionu FK Partizan.
Vuletić je, inače, ispitivan u SBPOK- u svojstvu građanina, posle hapšenja Belivukovog klana, a javnost je posebno zaintrigirao telefonski razgovor koji je procureo a u kom se vođi klana obraća između ostalog rečima; "Ti si moj brat" i "Znaš koliko te volim", a Belivuk mu uzvraća rečima: "Ti si naš".
Optužnicom su, podsetimo, obuhvaćeni i Belivukova tašta, kao i Filip Ivanovski i njegova supruga Marija.
Slovenac Miloš Plantarič, nekadašnji vlasnik hotela "Life Design" u Balkanskoj ulici u Beogradu, optužio je danas Veljka Belivuka i Marka MIljkovića, koje je angažovao za obezbeđenje hotela, da su pokušali da mu otmu hotel, iznude milion evra, kao i da su mu iz hotela ukrali stvari vredne oko 100.000 evra. Tokom svedočenja, u sudnici je rekao i: "Hvala bogu, glava mi je na ramenima".
- Ta krađa je na neki način bila način plaćanja Belivuka i Miljkovića. Nisu oni prisustvovali i vršili te krađe, ali jesu njihovi ljudi, jedan iz obezbeđenja kog bih prepoznao. Ukrali su i valjak za peglanje veša, težak dve ili tri tone. Odvezli su delove kuhinje, krevete. Sve sam prijavio policiji - rekao je Platarič, navodeći da je angažovao firmu T&T protekt da čuva hotel za 12.000 evra.
- Hotel su čuvali Belivuk i Miljković, ali bilo je tu još mnogo ljudi. Pravili su mi probleme, ulazili su kroz Spa centar, pravili su mi veliku štetu koja se tiče struje i vode i nikada nisam povratio te troškove, bušili su mi gume, pisali preteće poruke, ali ne mogu da kažem da li su to oni radili. Moram da kažem da im nikada nisam dao novac, bio je dogovor da za vraćanje u moju državinu tog hotela dam 12.000 evra, ali je Marko Miljković, odnosno neko iz njegovog obezbeđenja rekao da ti ključevi ne vrede 12.000 nego milion evra. Nikada im nisam dao novac, ali sam pokušaj iznude prijavio policiji - ispričao je Plantarič danas pred sudom, navodeći da je u hotel uspeo da uđe tek posle njihovog hapšenja.
Dok je Miljković ispitivao svedoka on mu je odgovorio da se njega nikada nije plašio "ni tada a ni sada", ali da se plašio drugih ljudi koji su išli sa njim i Belivukom "jer su imali crnu auru i izgledalli kao đavoli".
