Svom žestinom obnovljen je rat škaljarskog i kavačkog klana. Za dva meseca na teritoriji Crne Gore ubijena su četiri pripadnika škaljarskog klana.

Nove egzekucije usledile su, kako se sumnja, posle ubistva Filipa Kneževića, visokorangiranog pripadnika suparničkog kavačkog klana. Da li odbegli Radoje Zvicer u čituljama svojim pripadnicima poručuje da odmazda mora biti izvršena?

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali temu crne hronike bili su Radiša Roskić, advokat i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

Borba dva klana

Roskić je komentarisao rat crnogorskih klanova i šta ona predstavlja:

- Ja bih najpre napravio terminološku izmenu, rekli ste da se obnavlja rat, ali on nije prestajao, traje u kontinuitetu. Nedić i ja smo konstantovali dosta ranije baš u vašoj emisiji. Rat između organizovanih kriminalnih grupa, a pogotovo ovog nivoa, je definitivno vezan za realizaciju interesa jedne i druge grupe. Njihov interes je ilegalna distribucija narkotika, to donosi brz i veliki profit, ali i sukob. Prvo je počeo zbog nestanka velike količine droge, ali i nastavio, a cilj je jasan, da se izbriše konkurencija.

Roskić je dublje pričao o sukobu klanova:

- Ovo tržište sa ovakvim akterima ne poznaje nikakve principe, niti zakone, a ako se odstrani jedan, uvek dođe do reprodukcije unutar grupa, pa dođe novi nosilac. Opasnost jeste činjenica da na mesto onih kojih više nema, dolaze novi, mladi kadrovi, spremni da učine mnogo više, da sve to bude dosta surovije, ne gledajući na kolateralne žrtve, kako bi realizovali osnovne interese. Ovome se dodaju i poslednje eksplozije u srcu Beograda. Tu su i maloletnici jer su kriminalni krugovi shvatili da je kažnjivost maloletnika, ne samo ređa i teža, nego da ponekad i izostanu.

Nedić je izneo najnovije detalje u slučaju ubistva koja se vezuju za ove klanove:

- Interesantno je da je ovaj surovi sukob za sada odneo više od 70 života, a sada je dobio novu fazu, zapravo to nikada nije ni stajalo, ali zanimljivo da je napravljen krug. Sve je počelo u Španiji kada je nestalo mnogo droge 2014. pa je usledilo zatišje, ali se sve nastavilo ubistvom Filipa Kneževića u Barseloni. Za njega se sumnja da je Zvicerov čovek i da je učestvovao u ubistvu na Krfu. Potom su se dešavala ubistvo po Budvi i Cetinju, a vremenom, pokušavali su da upletu maloletnike i one koji nemaju dosije, pa je krenuo talas ubistva svuda po Evropi.

Nedić se dotakao i promene vlasti u Crnoj Gori:

- Promena vlasti je učinila da se uhapse čelni ljudi pravosuđa, upravnici policije, a upravo zbog saradnje sa klanovima. Mnogi članovi i vođe su ubijeni, a dosta njih je u bekstvu, a ima ih i po zatvorima. Pored toga kada je neko u bekstvu kao Zvicer, potrebna je velika logistika, a za njim je i Interpolova poternica. Neverovatno da ništa od toga nije stalo jer se bitka klanova za tržište droge nastavlja.

