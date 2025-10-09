Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila juče oko 11 časova kod Crljenca nadomak Požarevca, kada su se sudarili automobili BMW, kojim je upravljao N. S. (23), i "citroen", kojim je upravljao B. M. (84). Kako su sinoć saopštili iz MUP, sumnja se da je posle sudara dva automobila, BMW odleteo do autobuske stanice i tamo pokosio tinejdžera koji je čekao autobus. Oba vozača su lišena slobode i određeno im je zadržavanje do 48 sati.

Suza suzu stiže

Tinejdžer M. Đ. koji je preminuo na licu mesta nakon nesreće Foto: Društvene Mreže

"Lepotan moj, neka te anđeli čuvaju. U duši te nosim zauvek. Čiki ćeš zauvek u ovo pola srca ostati", "Počivaj u miru dobri naš dečače, ovo nije smelo da se desi! Nikada i nikome! Poslednji pozdrav ti šaljemo i ne damo te zaboravu", "Ovo je strašno što se desilo... Ubili su dete koje je stajalo na stanici i umesto da pomognu oni su sakrili njegovo telo. Nečuveno! Kazna za zločin! A ti, naš dobri i divni M. počivaj u miru i sigurno te čeka rajsko naselje", "Anđele, putuj spokojan mi ćemo se boriti za pravdu", "Suza suzu stiže, nemi smo nakon vesti da si nastradao", "Druže, brate i prijatelju pamtiću tvoje fudbalske korake i naše duge priče i šetnje. Odmori se i jako mi je žao što je život bio nepravedan prema tebi", "Porodici iskreno saučešće povodom ovog tragičnog gubitka" - samo su neki od mnogobrojnih komentara koji se mogu pročitati na društvenim mrežama.

Nesreća kod Požarevca Foto: Printscreen/Instagram/192

Inače, neutešni članovi porodice M. Đ. na svojim profilima na Fejsbuku stavili su crne fotografije u znak žaljenja za njihovim najmilijim koji je na tako tragičan način izgubio život kada je krenuo na posao. Voleo je fudbal, druženje i rad kog se nije libio iako je tek bio dečak pred kojim je život. Prema rečima komšija, M. Đ. je nastradao samo mesec dana pre svog punoletstva, koje je trebalo da proslavi 25. novembra.