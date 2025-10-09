Dvadesetpetogodišnjeg muškarca D.H. iz Novog Pazara Viši sud iz ovog grada proglasio je krivim za učinjeno krivično delo silovanje maloletnice i osudio ga na pet i po godina zatvora.

- Mladić D.H. je optužen da je u noći između 27. i 28. januara 2021. godine silovao šesnaestogodišnju devojku. Ovo suđenje je ponovljeno, jer njemu je ista kazna izrečena i prvi put, ali je presudu poništio Apelacioni sud u Kagujevcu i naloženo je novo suđenje koje je sada završeno, a optuženi je osuđen na istu kaznu u trajanju od pet i po godina - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.