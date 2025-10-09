Dvadesetpetogodišnjeg muškarca D.H. iz Novog Pazara Viši sud iz ovog grada proglasio je krivim za učinjeno krivično delo silovanje maloletnice i osudio ga na pet i po godina zatvora.

- Mladić D.H. je optužen da je u noći između 27. i 28. januara 2021. godine silovao šesnaestogodišnju devojku. Ovo suđenje je ponovljeno, jer njemu je ista kazna izrečena i prvi put, ali je presudu poništio Apelacioni sud u Kagujevcu i naloženo je novo suđenje koje je sada završeno, a optuženi je osuđen na istu kaznu u trajanju od pet i po godina - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Krivično delo dogodilo se u stanu V.P. koji je ranije pravnosnažno osuđen na šest meseci kućnog zatvora zbog pomoći učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela.

Više tužilaštvo u Novom Pazaru i branilac okrivljenog imaju pravo žalbe i na ovu presudu Višeg suda.

(RINA)

Ne propustiteHronikaSILOVAO DETE U BEOGRADU: Više javno tužilaštvo traži doživotni zatvor za monstruma (43)
vjt.jpg
HronikaPRETIO DA ĆE JOJ IZVADITI OČI I UBITI, PA JE BRUTALNO SILOVAO Pravosnažno osuđen monstrum koji je napao devojku u liftu: Detalji zločina u Nišu (FOTO)
67890.jpg
HronikaISTRAGA O SILOVANJU U NIŠU: Tinejdžer uhapšen zbog obljube maloletnice koja pohađa specijalnu školu!
1745961785400.jpg
HronikaODBILA DA IMA ODNOSE S MOMKOM, ON POKUŠAO DA JE SILUJE U STANU U BEOGRADU! Uhapšen mladić (21) iz Severne Makedonije
profimedia0280807663.jpg