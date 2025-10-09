Telo Zlatka Đokića koji je 4. oktobra u naselju Boljevci kod Surčina, ubio suprugu Svetlanu, pronađeno je obešeno u šumi, saznaje Kurir.

Telo je nađeno oko 11 časova u Boljevcima na putu ka Obrenovcu. Prema prvim informacijama, Zlatko je izvršio samoubistvo vešanjem.

Ubistvo se, podsetimo, dogodilo 4. oktobra oko 19 časova u porodičnoj kući u Boljevcima. Prema dosadašnjim informacijama, Zlatko je nožem nekoliko puta ubo Svetlanu u kuhinji, a nesrećnu ženu u lokvi krvi pronašao je sin koji se vratio s posla.

Ubica je potom pobegao s mesta zločina i njegovo telo je pronađeno posle pet dana.

