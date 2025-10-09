Slušaj vest

Početak suđenja Brajanu Volšu za ubistvo supruge, Beograđanke Ane Volš, koji je bio zakazan za 20. oktobar, odložen je jer je ovaj pritvorenik prebačen u psihijatrijsku bolnicu!

Kako prenose američki mediji, stručnjaci u državnoj bolnici u kojoj je hospitalizovan posle prebacivanja iz pritvora, trebalo bi da ga zadrže na posmatranju do 27. oktobra, kada bi na ročištu na koje će biti doveden i on trebalo da saopšte da li je sposoban da prati suđenje.

- Sudija Višeg suda u Norfolku Dajana Frenijer u ponedeljak je naložila Volšovu hospitalizaciju u državnu bolnicu Bridžvoter u trajanju od 20 dana - navod mediji i objašnjavaju da su zahtev za prebacivanje u bolnicu sudu podneli njegovi advokati uz obrazloženje da ga je ubod nožem u zatvoru koji se nedavno dogodio "onemogućio da u potpusnosti učestvuje u svojoj odbrani i da izdrži da prati suđenje tokom celog dana".

U zahtevu su navodno objasnili da je Volša u zatvoru 11. septembra drugi zatvorenik izbo nožem "ničim izazvan".

- Nakon povratka u zatvor iz bolnice, bio je „dezorijentisan i uplašen“ - naveli su advokati tvrdeći da su primetili tokom poseta na kojima je trebalo da razgovaraju o odbrani pred sudom i dokazima on bio "akciozan i da bi zbog toga morao da bude vraćen u medicinsku ustanovu".

Brajan i Ana Volš Foto: Instagram/anawalshe, EPA Craig Walker/ Pool

Volš je, navodno, potvrdio navode advokata i u svojoj izjavio naveo da se "oseća umorno i da ima smanjenu sposobnost da se fokusira i koncentriše na svoj slučaj i suđenje".

Završno ročište pred početak suđenja, na kom je tužilaštvo i odbrana trebalo da razmene mišljenja o predlozima obe strane šta će od dokaza biti izvedeno pred porotnicima, koje je bilo zakazano za 7. oktobar, takođe je odloženo zbog Volšovog prebacivanja iz pritvora u bolnicu.

Brajan Volš, podsetimo, tereti se da je u ranim jutarnjim satima prvog dana Nove 2023. u njihovoj kući u Kohasetu ubio suprugu Anu Volš, a potom njeno telo raskomadao i bacio u nekoliko kontejnera. Sigurnosne kamere na nekoliko lokacija snimile su ga kako kupuje sredstva za čišnjenje, kao i kako baca stvari u kontejnere. Anino telo do danas nije pronađeno, ali su pronađeni komadi garderobe i nakita, kao i njen DNK na nekim od stvari.

Volš je, međutim, nekoliko dana kasnije uhapšen je zbog sumnje da je ometao i skretao istragu u pogrešnom smeru, jer je tvrdio da je suprugu poslednji put video kada je krenula iz kuće na aerodrom, pošto je navodno morala hitno da se vrati na posao u Vašington. Ubrzo, istražitelji su ga optužili i za ubistvo Ane Volš.

Kamere ga snimile u prodavnici Foto: Quincy District Court

Jedan od ključnih dokaza protiv njega su pretrage na internetu koje je vršio preko ajpeda njihove dece.

- Na internetu je pretraživao "kako uništiti telo", "koliko dugo telo može da stoji pre nego što počne da se oseća" - objavili su ranije istražitelji.

Međutim, kako prenose mediji, tužioci traže da se u dokaze uvrste i druge njegove pretrage sa interneta a koje upućuju na to da je navodna ljubavna afera koju je njegova supruga imala u Vašingtonu, bila fokus njegovog razmišljanja u danima pre Aninog ubistva.

- Okrivljeni je izjavio da je njegov brak sa Anom bio dobar i bez vanbračnih veza, ali danima pre nego što je policiji rekao o svom srećnom braku sa Anom bez afera, tražio je ime muškarca sa kojim je Ana bila u vezi - naveli su oni - naveo je pomoćnik okružnog tužioca Gregori Konor.

Međutim, Volšov advokat Lari Tipton, pokušao je da uveri sud da njegov klijent nije znao za vanbračnu aferu i da nema dokaza da je to mogao da bude jedan od motiva.

Odbrana je, kako prenose mediji, iznela i jedan novi zahtev, a to je da se suđenje premesti van okruga Norfok ili da alternativno porotinici ne budu iz tog okruga.

- Tipton tvrdi da je užasna priroda optužbi, u kombinaciji sa više od dve i po godine pikantnog publiciteta, stvorila predrasude kod porotu u regionu. Medijski članci su, kako je naveo u zahtevu, predstavili Brajana Volša kao „nepoštenog muža sa mračnom prošlošću“ i "hladnokrvnog ubicu koji je raskomadao telo svoje supruge" dok su objavili „saosećajne fotografije Ane Volš“ - prenose mediji.