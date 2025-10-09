Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su G. Z. (28), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje novca.

On se sumnjiči da je u jednoj menjačnici razmenio 1.400 američkih dolara za koje je veštačenjem utvrđeno da su falsifikovane.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

