Nakon što osumnjičenom istekne 48 sati u pritvoru biće saslušan u tužilaštvu
PU Sremska MiItrovica
HAPŠENJE U SREMSKOJ MITROVICI: Razmenio 1.400 dolara u menjačnici, ispostavilo se da su lažni!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su G. Z. (28), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje novca.
On se sumnjiči da je u jednoj menjačnici razmenio 1.400 američkih dolara za koje je veštačenjem utvrđeno da su falsifikovane.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
Reaguj
Komentariši