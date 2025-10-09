Osumnjičeni lopov koji se tereti za krivično delo teške krađe biće saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu
DOLIJAO LOPOV KOJI JE HARAO NA PODRUČJU BEČEJA I NOVOG SADA! Provaljivao u poslovne prostore, uzimao novac i druge vredne stvari!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. B. (49) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio više krivičnih dela teška krađa.
Sumnja se da je, na području Novog Sada i Bečeja, provaljivao u poslovne prostore, ugostiteljske objekte, prodavnice, mlekare, salon nameštaja i krao iz njih novac i različite predmete, zavisno od namene objekta.
Deo ukradenih stvari pronađen je kod osumnjičenog i biće vraćen vlasnicima. A. B. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
