Osumnjičenom N. D na teret se stavlja da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
PU Novi Sad
TINEJDŽER (19) UHAPŠEN SA 8,5 KG DROGE: Policija traga za njegovim saučesnikom (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu zaplenili su više od osam kilograma narkotika i uhapsili N. D. (19) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija traga za još jednom osobom, osumnjičenom da je učestvovala u izvršenju ovog krivičnog dela. Prilikom pretresa automobila, koji koriste osumnjičeni, pronađeno je osam paketa sa oko 8.560 grama marihuane.
N. D. je zadržan do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
