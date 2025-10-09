Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu zaplenili su više od osam kilograma narkotika i uhapsili N. D. (19) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija traga za još jednom osobom, osumnjičenom da je učestvovala u izvršenju ovog krivičnog dela. Prilikom pretresa automobila, koji koriste osumnjičeni, pronađeno je osam paketa sa oko 8.560 grama marihuane.

N. D. je zadržan do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

