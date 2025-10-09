Slušaj vest

Suđenje takozvanom vračarskom klanu na čijem su čelu prema navodima tužilaštva bili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem poruka sa kriptovane Skaj komunikacije, koje su navodno okrivljeni razmenjivali vezano za ubistvo Dragana Ristića Čađe u septembru 2020. godine u Kaluđerici.

- Imam pravu akciju za njega. Locirana meta, čovek 60 godina, prosto do ja.a. Kaže šta mu treba i gotovo, ali jbg 60.000 je za tog - napisao je prema tvrdnjama tužilaštva Dario Đorđević Dekster nepoznatoj osobi 27. avgustra 2020.

Dekster se inače trenutno nalazi u zatvoru u Austriji i u Beogradu mu se sudi u odsustvu.

1/7 Vidi galeriju Dario Đorđević Dekster u bečkom sudu Foto: Heute.at, Denise Auer/Heute.at

U narednim porukama razgovaraju o tome da "mali traži jacu cifru 150, 120 hiljada".

- Meni je mali, brate, rekao da oni oće jaču cifru ono 150, 120 hiljada, nemamo to brate! Al imamo ove za 50, 60 hiljada

Kako brate ja kad radim, radim sve brate. Bekstvo brate to mi je najvažniji deo, pa tek ovo brate - čuje se u poruci.

U porukama koje su razmenjivali u vreme priprema ubistva Ristića, navodno dogovaraju još jednu likvidaciju.

Prema navodima optužnice, u Ristića je pucao optuženi Vuk Ursulov. Kobnog 10. septembra 2020. prema optužnici, po nalogu Vušovića je sačekao da žrtva izađe iz porodične kuće i krene na posao, čim je ušao u automobil, isfingiran je udes. Kada je Ristić izašao iz kola, najverovatnije kako bi pogledao kolika je šteta, ubica je u njega ispalio osam hitaca.

Kako se navodi u optužnici, udes je izazvao "pasatom" koji je potom zapalio u Mirijevu, prešao u "mazdu" i odvezao se.

Kao motiv ubistva Ristića, u optužnici se navodi to što su pripadnici kriminalne grupe smatrali da ih je sin pokojnog, Milutin Ristić, "cinkario" u sudskom postupku u kom su zajedno bili optuženi.

Iz presretnutih Skaj poruka koje je tužilaštvo predložilo kao dokaz, proizilazi da su "vračarci" planirali da ubiju mlađeg Ristića ali da su mu prvo ubili oca jer su smatrali da je "opasan i da bi se svetio".

Komentarisali su i motiv likvidacije:

- Nije opasan ćale, al Rutović mu kum.

Posetimo, kum ubijenog Ristića bio je pokojni akter filma "Vidimo se u čitulji" Željko Rutović.

Rutović mu dao čitulju Foto: Printscreen

- Njegov sin je cinkaroš, namestio je naše da leže po 10 godina. Čađa je namestio priču da oslobodi sina.

Na dan ubistva Ristića, Đorđević je navodno planirao slavlje uz vatromet.

- Čađa ode, daleko mu lepa kuća.

- Treba svi na sahranu da odemo. Daću mu čitulju, poslednji pozdrav najvećem cinkarošu

- Za tata Čakija od Mikijevih drugara

- Muzika i pečenje, spremno sve. Večeras vatromet!

U porukama su takođe pisali i da je "Milutin bez Čađe smešan", i da su "zmiji odsekli glavu".

Osumnjičeni za ubistvo, uhapšen je već narednog dana, ali prema dokazima tužilaštva, ostali pripadnici kriminalnog klana planirali su da kada ocu bude davao 40 dana, ubiju i njegovog sina Miluta.

Inače, pripadnicima vračarskog klana sudi se i za likvidacije Aleksandra Šarca i Aleksandra Halabrina, kao i pet pokušaja ubistava.

Tokom suđenja, Ursulov je krivicu za ubistvo Ristića pokušao da prebaci na pokojnog Šarca.

- Namagarčen sam od strane Aleksandra Šarca. Ja sam žrtveno jagnje, koje su poslužili na tanjiru - rekao je ranije iznoseći odbranu Ursulov koji je tvrdio da ga je Šarac povezao sa izvesnim Crnogorcem da mu da automobil da ga isproba kako bi mu prodao, ali da ga je prevario jer je njegov automobil zloupotrebljen.

Inače, Milutin Ristić ima status oštećenog i trebalo bi da bude saslušan tokom sudskog postupka.