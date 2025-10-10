"MNOGE ĆE SE MAJKE OCRNITI, BORBI NAŠOJ KRAJA NEĆE BITI!" Osvanula zloslutna čitulja za ubijenog "škaljarca"! Da li najavljuje novi talas KRVAVE OSVETE? (foto)
Ratu kotorskih klanova koji traje više od decenije ne nazire se kraj, a po svemu sudeći to potvrđuje i misteriozna čitulja koja je osvanula u jednim crnogorskim novinama nakon mafijaškog ubistva Bobana Sjekloće (34) pripadnika "škaljarskog klana" nadomak Kotora!
Nepoznati napadač, podsetimo, 5. oktobra u popodnevnim časovima kod plaže Trsteno likvidirao je visokorangiranog "škaljarca" koji je inače, bio u bekstvu. Crnogorska policija i dalje traga za ubicom, a veruje se da je Boban Sjekloća još jedna žrtva rata do istrebljenja.
Bog i naše ruke!
Danima se u crnogorskim novinama mogu se pročitati brojni oproštaji od ubijenog Cetinjanina, tačnije od onih koji dolaze od članova porodice do istaknutih saboraca iz klana. Ali, jedna u moru tih čitulja, kako navode poznavaoci prilika, nosi direktnu osvetničku poruku suparničkom klanu.
- Bratu Bobanu, "sudba naša otrova je čaša, večne sudbe sveti su zakoni"! Vidiš li brate ove pet stotin’ momčadi što dođoše da te isprate na počinak večni, e još šest puta njih toliko su negde; njina sila to je tvoja sila! Dokle bagra sve njih savladaju, mnoge će se majke ocrniti, borbi našoj kraja biti neće! Nada nema pravo ni u koga do u Boga i u svoje ruke. Nedostajaćeš brate, tvoja dobrota i toplina prema svakom drugu biće zapamćena i prepričavana uvek među nama, sa velikom tugom što te više nema. Voli te brat, Teškaš - piše u misterioznoj čitulji koja je osvanula u jednim crnogorskim novinama.
"Ostavio si iza sebe dva anđela. Pravda je spora, ali dostižna. Počivaj u miru. Ćiro Ćiro", "Poslednji pozdrav zetu, bratu i prijatelju Bobanu, bio si mi kao brat, oslonac naše familije, nemam reči kojom bih iskazao tugu koju osećam. Uzeše mi te nečasni ljudi ovog zlog vremena" - samo su neke od čitulja koje su, prema rečima naših sagovornika, upućene pripadnicima suparničkog klana.
Nišanio Zvicera
Inače, kako smo već pisali od Sjekloće su se između ostalog oprostili i Vladan Radoman, brat prve žrtve rata klanova Gorana Radomana, zatim Milan Kršić i Filip Roganović sa kojima je svojevremeno, tačnije u februaru 2021. bio hapšen, jer je navodno nišanio Radoja Zvicera, šefa "kavačkog klana" na Jahorini. "Škaljarci" su tada navodno, pratili Tamaru Zvicer koja je bila se decom na zimovanju, a plan im je bio da njenim praćenjem dođu do vođe supraničkog klana, ali detaljnije o svemu tome pročitajte OVDE.
Od Sjekloće koji je bio na potenici zbog krivičnih dela, oprostili su se i supruge mnogobrojnih ubijenih "škaljaraca" na Cetinju, koji su život izgubili u krvavom ratu što nedavno, što prošle godine.
