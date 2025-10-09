Slušaj vest

Policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju A. J. (26) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda.

Okrivljenom se naredbom o sprovođenju istrage stavlja na teret da je 21. septembra oko dva sata posle ponoći u parku u Zemun Polju došao do oštećenog N. K. (45) kom se obratio rečima: "Daj mi telefon, šta će tebi telefon", a nakon što je oštećeni odbio, okrivljeni je iz duksa izvadio metalnu palicu i zadao više udaraca po glavi i telu, zbog čega je oštećeni pao i izgubio svest.

Dok se žrtva nalazila na zemlji, osumnjičeni mu je iz džepa pantalona uzeo novac u iznosu od 200 evra i 1.500-2.000 dinara i mobilni telefon, a zbog udaraca je zadobio tešku telesnu povredu u vidu preloma osmog rebra sa leve strane.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je negirao izvršenje krivičnog dela. Javni tužilac je nadležnom sudu podneo predlog da se prema okrivljenom odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo.