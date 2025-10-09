Slušaj vest

Brzom i efikasnom akcijom kraljevačke policije uhapšen je maloletnik star 15 godina zbog sumnje da je počinio razbojništvo nad takođe maloletnim sugrađaninom, dečakom V.V. učenikom prvog razreda srednje Mašinsko-tehničke škole.

On se sumnjiči da je pre dva dana fizički nasrnuo na maloletnog Vukašina, oteo mu novčanik i zadao udarac u predelu glave.

- Sve se desilo na putu do škole, kada su ga napala dva lica zadavši mu udarce u predelu lica. Dečaku su oteli mobilni telefon i novčanik, a policija intezivno traga za počiniocima. Prema nezvaničnim informacijama dečak nije zadržan u bolnici - rekao je za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Izvor dodaje da se upravo u blizini Mašinsko-tehničke škole često odigravaju nemili događaji poput tuča.

Kako je Kurir pisao, angažovani su pedagog i psiholog kako bi razgovarali sa učenikom, kako bi prevazišao ovu stresnu situaciju.