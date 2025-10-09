Slušaj vest

Otac 21-godišnjeg manekena iz Severne MakedonijeMartina Sipkovskog, Dejan Sipkovski, oglasio se ponovo na društvenim mrežama o pogibiji sina koji je stradao u tragičnoj eksploziju u Kosovskoj ulici, u Beogradu.

- Martin je imao samo 21 godinu. Bio je student Fakulteta za menadžment, model i bivši rukometaš RK Vardara — mladić sa puno energije, velikim snovima i nadama za budućnost - napisao je njegov otac u svom obraćanju.

Sipkovski objašnjava da je njegov sin bio "buntovan, kao i mnogi mladi ljudi", ali nikada nije bio nasilan i nikada ne bi uradio ništa što bi ugrozilo tuđi život.

- Pravio je greške u detinjstvu i adolescenciji, ali nikada nije bio umešan u ozbiljan zločin. Bio je u kućnom pritvoru u Makedoniji godinu dana, u okviru istrage koja je od samog početka bila sumnjiva, jer su svi dokazi ukazivali da nije bio prisutan na mestu događaja - navodi otac.

On naglašava da Martin nije bio prvooptuženi u slučaju, već je kasnije uključen u proces, dok je pravi prvooptuženi "odavno pobegao u Beograd i ima ozbiljan krivični dosije".

- Naša porodica smatra da je ovakav tok događaja duboko nepravedan i tražimo ozbiljne odgovore — kako i zašto je Martin uvučen u nešto sa čime nije imao stvarne veze - ističe Sipkovski.

Prema njegovom svedočenju, Martin je bio uplašen i razočaran sistemom, posebno nakon presude, koja, prema rečima porodice, nije bila opravdana.

- Porodica je očekivala da će biti pušten na slobodu po žalbi. Ali pre nego što se to dogodilo, otišao je u Beograd — uplašen, zbunjen i, verujemo, prevaren i zlostavljan od strane ljudi koji su iskoristili njegovo poverenje i strah - kaže otac.

Dodaje da postoje sumnje da je Martin prevaren i namešten, prisiljen da pobegne u Srbiju, uz lažna obećanja da će moći da ode u treću zemlju.

- Zato zahtevamo potpunu, temeljnu i objektivnu istragu — ne samo od srpskih, već i od makedonskih institucija. Istina mora biti otkrivena do kraja - rekao je on.

U svom pismu, Sipkovski takođe apeluje na medije

- Posebno apelujem na medije i portale da pokažu humanost i profesionalizam. Iza svakog naslova stoji slomljena porodica i mlada sedamnaestogodišnja ćerka koja čita te tekstove. Pisanje bez provere ne samo da iskrivljuje istinu, već i produbljuje naš bol.

Na kraju, Dejan Sipkovski završava porukom: "Naša porodica ostaje slomljena bolom, ali odlučna da se bori za istinu o Martinu. To dugujemo njemu, njegovom imenu i njegovom miru."

Inače, Sipkovski je nepravedno osuđen na sedam godina zatvora zbog krivičnog dela "pokušaj ubistva", o čemu otac takođe piše u pismu. Pred sudom je dokazao da nije kriv, kao i da su iskazi svedoka bili lažni i izmišljeni. Tužilaštvo je takođe vodilo i druge slučajeve.

Razneo se eksplozivom u Beogradu

Podsetimo, Martin Sipkovski preminuo je, prema prvim navodima, zbog nepravilnog rukovanja eksplozivnom napravom u stanu u Kosovskoj ulici.

Sumnja se da je 1. oktobra, u iznajmljenom stanu na jedan dan, slučajno aktivirao pakleni uređaj koji je trebalo da se koristi za likvidaciju jednog vođe navijača iz kriminalnog miljea.

Nakon snažne eksplozije u Kosovskoj ulici, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopštilo je da je Filip V. (26) uhapšen pod sumnjom da je isporučio eksploziv osobi koja je poginula u detonaciji.

Prema navodima tužilaštva, Filip je 30. septembra, oko 15 časova, nabavio i nosio eksplozivnu supstancu — pentrit — koju je predao neidentifikovanom čoveku na uglu Kosovske i Nušićeve ulice.