Sarađivali kao funkcioner i navijač Partizana

Bivši potpredsednik FK Partizan Vladimir Vuletić danas je svedočio na suđenju Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njihovim suprugama za pranje para. Između ostalog, Vuletić, inače profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, rekao je da je klub navijačima davao oko 100.000 evra godišnje.

Vuletić je odgovarao i na pitanja svog starog znanca Belivuka.

Vladimir Vuletić Foto: Marko Karović

Inače, pre nekoliko godina pojavio se audio snimak presretnutog telefonskog razgovora upravo Vuletića i Belivuka.

Prethodno je Vuletić izjavio da je sa Veljkom Belivukom čuo samo jednom, jer je, kao potpredsednik Partizana, između ostalog, komunikaciju sa navijačima imao kao radni zadatak.

Evo kompletnog transkripta tog razgovora...

Veljko Belivuk Foto: Zorana Jevtić

VULETIĆ: "Molim".

BELIVUK: "Profo, Velja je, šta radiš?"

VULETIĆ: "Ćao, gde si brate moj?"

BELIVUK: "Gde si ti?"

VULETIĆ: "Krenuo na Zlatibor. Evo me u Čačku, pa imamo konferenciju jednu studentsku sutra i prekosutra i u nedelju se vraćamo".

BELIVUK: "A dobro, super, ništa".

Foto: Zorana Jevtić, Marko Karović

VULETIĆ: "Dolazi nam i Ružić, ministar, da, da, da".

BELIVUK: "Opaaa".

VULETIĆ: "Pa ja predajem njegovom sinu trenutno. Pa zato".

BELIVUK: "E nisam znao to"...

VULETIĆ: "Da, da"...

BELIVUK: "Znači i on gura sina u politiku".

VULETIĆ: "On je naš".

Onda menjaju temu...

VULETIĆ: "Ovo smo danas završili".

BELIVUK: "Sve znam, zato te i zovem. Da te vidim, da ti donesem".

VULETIĆ: "Molim te, rekao sam ti. Ti si moj brat".

BELIVUK: "I ti si naš, i zato ti i kažem. Kad se vratiš u nedelju..."

VULETIĆ: "Ti znaš koliko ja tebe volim, tako da neću uopšte da pričam".

BELIVUK: "I mi tebe, brate".

VULETIĆ: "Hvala ti puno".

BELIVUK: "Što se kaže da ne bude... Zbog malera... Radi malera, znaš".

VULETIĆ: "Ajde vidimo se. U nedelju se vraćam".

BELIVUK: "Ajde kad se vratiš, javi mi se molim te".

VULETIĆ: "Važi".